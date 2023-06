Alexandre Pires e Só Pra Contrariar anunciam turnê de despedida do cantor no Brasil e Portugal

Alexandre Pires e Só Pra Contrariar vão novamente dividir o mesmo palco após 10 anos. O anúncio do tão aguardado retorno aconteceu durante o especial Som Brasil apresenta Alexandre Pires, na TV Globo, na noite desta quarta-feira, 14.

A banda anunciou oficialmente a turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro, que marcará a despedida de Alexandre Pires do grupo e a última chance dos fãs verem o SPC em sua formação original.

Após anos em carreira solo, Alexandre Pires demonstra alegria em tocar de novo com os “meninos de Uberlândia”. “Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, disse.

Esta será uma grande oportunidade para resgatar o furor criado no CD e DVD Só pra Contrariar - Acústico, lançado em 2002; o último de Alexandre Pires à frente do grupo e que contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.

O SPC nunca realizou uma turnê promocional deste trabalho, e é justamente por conta disso que a banda escolhe reviver o momento, que contará com uma mega infraestrutura de som e luz, figurino especial, entre muitas surpresas.

Além de Alexandre Pires, o line-up é composto por Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó. A formação clássica do SPC garante que há todo um cuidado para o público encontrar o mesmo grupo que ficou guardado na memória.

Confira abaixo as datas e as cidades que receberão a turnê:

06/04/2024 - Allianz Parque - São Paulo/SP

12/04/2024 - Hard Rock Live Florianópolis - Florianópolis/SC

13/04/2024 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR

20/04/2024 - Jeunesse Arena - Rio de Janeiro/RJ

27/04/2024 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG

03/05/2024 - Altice Arena - Lisboa, Portugal

04/05/2024 - Super Bock Arena - Porto, Portugal

17 e 18/05/2024 - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre/RS

A venda de ingressos, em todas as capitais, começa no dia 15 de junho, às 20h. Mais informações estão disponíveis exclusivamente em https://spcacustico.com.br.

Os fãs poderão garantir pacote especial para o Que se chama Amor, que inclui pass VIP para acompanhar a passagem de som com duas músicas exclusivas, kit especial e foto com os artistas. A compra do meet & greet não dá direito ao ingresso do show; é uma experiência comprada à parte e não será aplicada meia-entrada ou taxas.

Além de Alexandre Pires, o SPC é composto por Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó Foto: Leo Lima/Divulgação

Sobre o Só pra Contrariar

Formado em Uberlândia, Minas Gerais, tendo Alexandre Pires como cantor principal, o grupo Só Pra Contrariar (SPC) despontou no início da década de 1990 e se tornou um dos nomes mais populares e importantes do pagode em todo o país.

O álbum Só pra Contrariar, de 1997, vendeu mais de 3 milhões de cópias e se tornou o quarto disco mais vendido da história da música brasileira.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, incalculáveis shows com ingressos esgotados, muitos prêmios e vários sucessos na memória das povo, a banda imortalizou-se com hits como Domingo, Essa Tal Liberdade, Depois do Prazer, Mineirinho, Que se chama Amor, Sai da Minha Aba e a divertida A Barata da Vizinha.

Em 2002, Alexandre Pires deixou o grupo para seguir carreira solo, mas o pagode seguiu forte com a banda. O irmão Fernando Pires retornou aos vocais, mantendo sempre intensa agenda de shows.