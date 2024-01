Após aneurisma, Joni Mitchell vai se apresentar no Grammy pela primeira vez aos 80 anos

Joni Mitchell durante apresentação no Newport Folk Festival, em 2022 Foto: Reprodução Youtube / Newport Folk Festival

O Grammy começa a anunciar suas atrações musicais da edição de 2024. A mais comentada delas foi Joni Mitchell, confirmada no domingo, 28.

PUBLICIDADE Aos 80 anos, a cantora e instrumentista, um dos símbolos da música folk, vai se apresentar pela primeira vez na premiação. Após o diagnóstico de aneurisma, em 2015, que a afastou dos palcos e acometeu sua fala, Joni Mitchell voltou a se apresentar ao vivo em 2022, em um show surpresa que resultou no álbum Joni Mitchell at Newport. O trabalho concorre a Melhor Álbum Folk no Grammy deste ano. Com a confirmação, o Grammy presta mais uma homenagem em vida para uma das maiores compositoras do século XX, que soube narrar os anseios da geração hippie e contracultural de forma poética, além de ser cultuada por nomes do jazz como Herbie Hancock. Em 2002, ela ganhou uma estatueta pelo conjunto de sua obra.

Dona de sucessos como Both Sides Now, A Case Of You, California, Woodstook e River, Joni Mitchell também é reverenciada por cantoras da atual geração como Taylor Swift, Miley Cyrus e Olivia Rodrigo.

No ano passado, a cantora fez um show em Washington e, impressionada pela quantidade de celulares acesos em sua frente - uma imagem bem diferente daquela que vira na época dos lendários festivais dos anos 1960 - Joni declarou: “Vocês parecem uma constelação cadente!”.

Relação complexa com a indústria

A cantora é conhecida por seu posicionamento crítico diante da indústria musical. Em 1995, ao receber o Grammy de Melhor Álbum Pop com o disco Turbulent Indigo - o que comprovava a permanência de sua relevância na música - Joni reclamou de parte da mídia musical que a reduzia ao rótulo de “cantora folk dos anos 1960″. Na época, provocou: “Ganhei três Grammys na última década. Isso não faz de mim uma cantora dos anos 90?”

Em 2021, causou polêmica ao retirar seus discos do Spotify, em protesto contra a disseminação de informações falsas sobre a Covid feita em um podcast de extrema-direita hospedado na plataforma.

Grammy 2024

Além de Mitchell, o Grammy ainda confirmou as apresentações de U2, SZA, Billie Eilish, Dua Lipa, Travis Scott e Olivia Rodrigo, entre outras atrações. Neste ano, as mulheres dominam as principais categorias, como é o caso de SZA (9 indicações) e Taylor Swift (5).

A premiação acontece no domingo, dia 4 de fevereiro, a partir das 21h30. No Brasil, será transmitido pela TNT e HBO Max.