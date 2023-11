Após aposentadoria, Milton Nascimento lança álbum com Chitãozinho & Xororó

Quando Milton Nascimento, 81 anos, se despediu dos palcos, no final de 2022, ele prometeu que jamais se despediria da música. Quase um ano após, Bituca, como gosta de ser chamado, fez seu maior movimento artístico desde que se aposentou. Ele vai lançar nesta quarta-feira, 15, um EP em parceria com a dupla Chitãozinho & Xororó.

Batizado de Outros Cantos, o álbum traz sete músicas. De acordo com release distribuído para a imprensa, Milton escolheu uma música da dupla que gostaria de cantar. Chitãozinho e Xororó fizeram o mesmo. Por isso, Evidências, uma espécie de hino sertanejo, e Nos Bailes da Vida, canção que é testemunho da profissão de um artista, estão no EP.

Do repertório de Milton, também estão no álbum as canções A Festa, lançada por Maria Rita em 2003, e Morro Velho, canção que o compositor fez nos anos 1970.

Terra Tombada, gravada pela dupla em 1986, Olhos Pra Te Ver e Seu Bento e Dona Linda completam o repertório. As músicas também ganharam cordas, com arranjos feitos pelo músico Lucas Lima.

Ao que indica a ficha técnica do EP Outros Cantos, Milton, Chitãozinho e Xororó não gravaram as vozes juntos, ou seja, não se encontram no estúdio. Enquanto Bituca fez seu trabalho no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, Minas Gerais, os irmãos fizeram sua parte em Campinas, no interior de São Paulo, onde vivem.

Entretanto, o Som Brasil Especial que vai ao ar pela TV Globo vai promover o encontro dos três nesta quarta-feira, 15, em um programa comandado por Pedro Bial, no qual eles vão contar histórias da carreira e cantar as músicas do EP. O Som Brasil vai ao ar após a novela Todas as Flores.