Balaclava Fest 2022: Veja o line-up, que tem nomes como Fleet Foxes e Crumb

A edição 2022 do Balaclava Fest está marcado para o dia 11 de dezembro, na casa Tokio Marine Hall, em São Paulo. O evento que é realizado desde 2015, em duas edições ao ano, convida nomes de destaque da música pop e alternativa nacional e internacional.

O festival deste ano conta com três atrações internacionais, que vão se apresentar pela primeira vez no Brasil. De Seattle, o Fleet Foxes traz o seu folk, tem ainda o indie pop da banda canadense Alvvays e a psicodelia norte-americana do Crumb.

A banda Fleet Foxes é destaque do Balaclava Fest 2022





Entre os nacionais que compõem o lineup, o trio paulistano Ombu aproveita para mostrar seu recém-lançado álbum de estreia Certas Idades. O Pluma é outro destaque da cena independente com seu neo jazz com ares psicodélicos. Tem também show do compositor, poeta e multi-instrumentista alagoano Bruno Berle com repertório de R&B que integra o álbum No Reino dos Afetos. A mineira Jennifer Souza sobe ao palco para mostrar canções do disco Pacífica Pedra Branca, remetendo a obras de Milton Nascimento com arranjos do folk e indie.

A seguir um pouco de cada atração, com informações da assessoria do Balacava Fest.

FLEET FOXES

Fleet Foxes é considerada uma das principais bandas norte-americanas na música indie e folk da última década, liderada pelo cantor e compositor Robin Pecknold. Logo em seus primeiros lançamentos no ano de 2008, o EP Sun Giant e o altamente aclamado álbum Fleet Foxes, se tornaram destaque na então nova cena folk e conquistaram a atenção da imprensa mundial. No repertório, White Winter Hymnal, Ragged Wood e Tiger Mountain Peasant Song, entre outros sucessos.









Com uma carreira consistente ao longo de mais de uma década em atividade, o Fleet Foxes lançou em 2020 seu quarto álbum intitulado Shore, levando a uma indicação no Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Alternativa. Neste mais recente trabalho, o brasileiro Tim Bernardes participa da faixa Going-to-the-Sun Road e esteve em turnê solo abrindo shows do Fleet Foxes pelos EUA e Europa. No show em São Paulo, Robin Pecknold se apresenta com a banda composta por Skyler Skjelset, Casey Wescott, Christian Wargo e Morgan Henderson.

ALVVAYS

Formada em 2011 em Toronto, Canadá, a banda Alvvays tem sua sonoridade associada aos estilos indie pop, dream pop, twee pop e noise pop. Em 2014, lançaram seu disco de estreia Alvvays.









Em 2017, o álbum Antisocialites consolidou o quinteto no rock alternativo, trazendo sucessos como In Undertow, Dreams Tonite e Not My Baby. Após uma pausa não planejada de cinco anos, o grupo retoma às atividades em outubro de 2022 com o lançamento de seu terceiro trabalho Blue Rev, incluindo os já prestigiados singles Pharmacist e Easy On Your Own.

Alvvays é composto atualmente pela vocalista e compositora Molly Rankin, Alec O’Hanley (guitarra), Kerri MacLellan (teclados), Sheridan Riley (bateria) e Abbey Blackwell (baixo).

CRUMB

Crumb é uma banda fundada em Boston, EUA, formada por Lila Ramani (guitarra, vocais), acompanhada por Jesse Brotter (baixo), Brian Aronow (sintetizadores, teclado, saxofone) e Jonathan Gilad (bateria). Se reuniram em 2016 para desenvolver e gravar uma coleção de músicas que Ramani, que resultou nos dois primeiros EPs, Crumb de 2016 e Locket de 2017, nome este que dá título a uma das faixas de maior sucesso do grupo.









O álbum de estreia Jinx veio em 2019 e firmou a banda como uma das principais apostas alternativas pelo mundo, incluindo os hits Ghostride e Part III. O trabalho mais recente é Ice Melt, segundo álbum da carreira lançado em 2021.

OMBU

Formado em 2012, o Ombu é um trio composto por João Viegas, Santiago Obejero Paz e Thiago Barros. Enquanto seus EPs anteriores (Mulher, 2012, e Pedro, 2015) eram marcados pela crueza e simplicidade dos instrumentos, o álbum de estreia Certas Idades, lançado em agosto de 2022.

Gravado no Rio de Janeiro em 2020 e com produção de Alexandre Kassin (Los Hermanos, Caetano Veloso), o novo trabalho traz uma maturidade nítida da banda e aborda as mudanças da vida, atribuindo diferentes pesos a cada fase, mas sem estabelecer uma idade específica para experiências e desejos.

JENNIFER SOUZA

Jennifer Souza é artista mineira com 20 anos de carreira musical e reconhecimento no Brasil e exterior com seu trabalho solo e como integrante dos grupos Moons e Transmissor.





Cantora, compositora, instrumentista e produtora, lançou pelo selo Balaclava Records em 2021 seu segundo álbum, Pacífica Pedra Branca, indicado entre os melhores discos brasileiros do ano pela APCA.

Com morfologia sonora que se desloca da canção brasileira ao jazz do coração, do folk melancólico ao indie de instrumentação múltipla e insuspeitada, suas canções revelam uma geografia musical muito própria.

BRUNO BERLE

Maceió, a capital do estado brasileiro de Alagoas, em sua extensa costa leste, abriga casas coloniais em tons pastel, praias de areia branca e um jovem e brilhante compositor, poeta e multi-instrumentista chamado Bruno Berle.





Com uma sensibilidade surpreendente para composições pop sinceras, no disco No Reino Dos Afetos, Berle abraça firmemente a seriedade, por meio de canções de amor, vinhetas ambientais, batidas quentes e caseiras e toques suaves de MPB.

Instantaneamente reconhecível como um artista ímpar de sua geração, Bruno preenche todos os espaços da composição - o que não surpreende, considerando que ele tocou a maioria dos instrumentos.

PLUMA

O quarteto paulistano, Marina Reis (vocal), Diego Vargas (teclado e synth), Guilherme Cunha (baixo) e Lucas Teixeira (bateria), criado em 2019, é resultado de um projeto de TCC do curso de produção fonográfica do Centro Universitário Belas Artes. O 1º EP - Mais do Que Eu Sei Falar - saiu em 2020 e o segundo, Revisitar, é de 2021.





Uma das marcas da Pluma é a voz calma e doce de Marina somada ao instrumental repleto de camadas e texturas, com espaço até mesmo para o groove.

Como os integrantes são, além de músicos, produtores musicais, as faixas são produzidas e gravadas pelos próprios. Isso torna as músicas objeto de experimentações musicais e dá a eles uma atuação maior do que apenas instrumental nas faixas.

SERVIÇO:

Balaclava Fest 10 Anos

com Fleet Foxes, Alvvays, Crumb, Ombu, Jennifer Souza, Bruno Berle e Pluma

Datas: 11 de dezembro de 2022

Local: Tokio Marine Hall

R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo

Próximo à estação João Dias (Linha 9-Esmeralda CPTM)

Horários do festival:

Portas 15h

Encerramento 23h

Classificação etária: 16+

Ingressos: ingresse.com/balaclavafestdez22