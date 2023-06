BTS lança single ‘Take Two’ em comemoração aos 10 anos de carreira nesta sexta; ouça

Em comemoração aos 10 anos de carreira, o BTS preparou uma surpresa para os fãs nesta sexta-feira, 9: o lançamento do single Take Two. O grupo sul-coreano estreou no k-pop em 2013, e se tornou o maior de todos os tempos no gênero musical, que se expandiu para o Ocidente.

Em 2022, RM, Jin, Suga, V, J-Hope, Jimin e Jungkook alcançaram o topo da Billboard, a maior parada de hits norte-americana, com três canções: Butter, Permission to Dance e My Universe. Em junho do mesmo ano, o septeto lançou Proof, um álbum antológico que marcou o aniversário de 9 anos do grupo.

Curiosidades

BTS significa, em coreano, Bangtan Sonyeondan, que pode ser traduzido para português como “escoteiros à prova de balas”. Os integrantes foram escolhidos em audições realizadas na Coreia do Sul.

Em setembro de 2018, o septeto foi o primeiro grupo de k-pop a discursar nas Nações Unidas. A campanha promovida pelos cantores, Love Myself, foi lançada em parceria com a UNICEF (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância) e foca na prevenção da violência na juventude e na educação.