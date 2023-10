Caetano Veloso diz que ‘Mania de Você’, de Rita Lee, é uma das canções de amor mais lindas do Brasil

Sempre com um olhar analítico para a música brasileira, Caetano Veloso afirmou ao recém-lançado podcast Rita Lee - Discografia Comentada, apresentado pelo jornalista Beto Feitosa, que a canção romântica Mania de Você, música de Rita Lee e Roberto de Carvalho, lançada por Rita em 1979, é uma das canções “de amor de dengo mais lindas de todos os tempos” no Brasil.

Caetano afirmou ainda que esse período de Rita que pode ser representado por músicas como Mania de Você se inaugurou a partir de seu casamento com o músico e compositor Roberto de Carvalho, em 1976.

“Tem um período que começa, diferente desse período rock, que é mais doce, com uma boa dose de João Donato (músico) que vem com o casamento duradouro dela com Roberto de Carvalho. Aí vem várias coisas que são incríveis dentro, que são obras-primas dentro daquele praticamente outro gênero que nasceu daquele casamento musical e pessoal deles”, diz Caetano ao podcast.

Caetano Veloso, Rita Lee e João Gilberto durante show em 1992. Foto: Paulo Vitale/Estadão

Caetano afirma que Mania de Você é uma canção emblemática desse período. “E tem uma parentela de canções em torno dessa, com esse mesmo gosto (...); Rita é uma artista de primeiríssima”, diz.

A relação entre Caetano Veloso e Rita Lee começou no fim dos anos 1960, quando ele, Rita e Gilberto Gil se uniram em torno da Tropicália, que teve participação efetiva do grupo Os Mutantes, do qual Rita era vocalista. Ao longo da vida, os dois se encontraram em shows e apresentações especiais.

Continua após a publicidade

Quando Rita morreu, em maio deste ano, Caetano afirmou que ela sempre esteve apta para entrar na canção brasileira pós rock, o que incluiu se aventurar pelo pop, com pioneirismo no Brasil.

Rita Lee durante o período da Tropicália, quando fazia parte do grupo Os Mutantes Foto: Estadão Conteúdo

Caetano também homenageou Rita na canção Sampa, de 1978, quando disse que ela era a mais completa tradução de São Paulo, cidade onde Rita nasceu e morou a vida toda até morrer vítima de câncer de pulmão, aos 75 anos.

O podcast Rita Lee - Discografia Comentada, que analisa, em 33 episódios, disco a disco lançado por Rita, desde os tempos do grupo Os Mutantes, ainda tem depoimentos de nomes como Marina Lima, Paula Toller, Fernanda Takai, Ná Ozetti, Fafy Siqueira, além de músicos, produtores e jornalistas.