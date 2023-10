Corpo de Cyva, do Quarteto em Cy, é doado para universidade, atendendo a pedido da cantora

O corpo de Cyva Ribeiro de Sá Leite, do Quarteto em Cy, foi entregue a uma universidade nesta segunda-feira, 23. A integrante e fundadora do grupo tinha o desejo de deixar o corpo dela para estudos e pesquisas. A informação foi divulgada pelo músico Chico Faria, sobrinho de Cyva.

Cyva morreu na noite do último domingo, 22, aos 85 anos. Ela estava internada há um mês em um hospital no Rio, mas não resistiu a um quadro de septicemia, de acordo com informações do jornal O Globo.

Cyva, do Quarteto em Cy Foto: Reprodução/Instagram/@quartetoemcy

Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 24, o cantor Chico Faria, sobrinho de Cyva, informou a entrega do corpo - sem divulgar o nome da universidade - e contou que familiares e amigos da cantora tiveram uma reunião no centro espírita que ela frequentou por anos e onde deu aulas de português.

“Cyva dava aulas de alfabetização para adultos, uma coisa linda! Inclusive, ofereceu o seu talento para vários seguirem suas vidas com a liberdade de poderem ler e escrever. Durante a justa homenagem, muitos amigos falaram na tribuna histórias bonitas que tiveram a participação da Cyva, curiosidades que a família não sabia, leram textos, enfim, um ato de despedida e reverência pela sua nobre passagem na Terra”, escreveu.

A publicação incluiu uma foto de Cylene, a única das irmãs do Quarteto em Cy que permanece viva, discursando na homenagem. “Foi uma noite especial, discreta como Cyva sempre foi. Sem alardes, sem mídia, fazendo o que era pra ser feito, e a palavra que foi unânime no encontro: generosidade”, disse Chico.

O Quarteto em Cy foi formado em 1964 por Cyva, Cynara, Cybele e Cylene. O grupo é considerado o maior quarteto vocal do País, além de ser o mais antigo, e passou por diversas formações na década de 1960. O quarteto atuou ao lado de cantores e compositores como Vinicius de Moraes, Baden Powell, Marcos Valle e Jorge Ben Jor, além de lançar discos e firmar uma conhecida parceria com o grupo MPB4.

Cyva fez parte do grupo de 1964 até as suas formações. A artista também era formada em Letras pela FFCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia).