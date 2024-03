Entenda por que Olivia Rodrigo distribuiu pílulas do dia seguinte para seus fãs em show

Ela anunciou também que parte dos lucros da venda de ingressos da turnâ de Guts, seu novo álbum, irão para a Fund 4 Good, e serão distribuídos para a Natl (Network of Abortions Fund), além da Nebraskaar (Nebraska Abortion Resources) e da Iaafund (Iowa Abortion Acess Fund), redes de acesso ao aborto nos Estados Unidos.

Olivia explicou mais sobre os fundos que receberão as doações: “[A Nebraskaar] é o único fundo estadual para o aborto (no estado de Nebraska), e proporciona fundos e recursos práticos que garatem a acessibilidade ao aborto. [A Iaafund] é responsável por garantir o acesso ao aborto para as pessoas [do estado] de Iowa”.