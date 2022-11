Gal Costa e Elza Soares serão homenageadas no WME Awards

Homenagens a Gal Costa e Elza Soares, cantoras que morreram neste ano, serão destaque da WME Awards by Music 2!, premiação que acontece no dia 21 de dezembro em São Paulo.

Gal Costa, que morreu no início deste mês, será lembrada por uma releitura de sua apresentação em 2019. Assucena Assucena cantará Baby, Preta Gil entrará no palco com Vá se Benzer e Ana Cañas com Vaca Profana.

Já Elza Soares, morta em janeiro, será lembrada por uma apresentação de Gaby Amarantos, Larissa Luz e Ilú Obá De Min, que farão uma apresentação para exaltar a herança histórica mais de 60 anos de carreira da cantora.

A lendária sambista e cantora carioca será homenageada

Na 6ª edição do WME,que terá 17 categorias, a baiana Margareth Menezes será uma das grandes homenageadas com apresentação com Preta Gil, Josyara e Luedji Luna, baseada em seu vasto legado afropop.

Finalmente, a poetisa e atriz Bixarte vai dividir o palco com a ativista indígena Kaê Guajajara em um número que vai simbolizar a pluralidade promovida pelo prêmio ao longo dos últimos anos.