Grammy 2023: Beyoncé vai bater novo recorde e Anitta será a grande surpresa, apostam especialistas

O Beyhive (grupo de fanáticos pela cantora Beyoncé) está todo empolgado com a possibilidade de Beyoncé ter a chance de fazer história no Grammy este ano , o que deve ser uma premiação emocionante, já que ela enfrenta os pesos pesados Adele, Kendrick Lamar e Harry Styles.

Harry Styles no show Today, da NBC, em Manhattan, em Nova York Foto: Andrew Kelly / Reuters

Ela precisará de apenas mais quatro troféus para se tornar a artista mais condecorada da Recording Academy - hoje, ela tem 28 troféus. As probabilidades estão a seu favor na maioria das categorias em que foi indicada, incluindo álbum do ano e gravação do ano.

Os especialistas de entretenimento da Associated Press, Jonathan Landrum Jr. e Kristin M. Hall, analisam as corridas extremamente acirradas pela glória do Grammy. O 65º Grammy Awards vai ao ar no domingo, 5, TNT e pelo HBO Max, a partir das 22h (Brasília).

ÁLBUM DO ANO

“Voyage,” ABBA; “30,” Adele; “Un Verano Sin Ti,” Bad Bunny; “Renaissance,” Beyoncé; “Good Morning Gorgeous” (Deluxe), Mary J. Blige; “In These Silent Days,” Brandi Carlile; “Music of the Spheres,” Coldplay; “Mr. Morale & the Big Steppers,” Kendrick Lamar; “Special,” Lizzo; “Harry’s House,” Harry Styles.

LANDRUM: Beyoncé está atrás de seu trono do Grammy, novamente. Com a cantora superestrela prestes a se tornar a artista mais condecorada da história do prêmio, não é coincidência que Queen Bey tenha retornado aos palcos de shows ao vivo pela primeira vez em quatro anos com uma performance espetacular e repleta de estrelas no mais novo hotel de luxo de Dubai. Ela até realizou um evento, “Club Renaissance”, de duas noites em Los Angeles no mês passado, com a Amazon Music, para comemorar seu sétimo álbum Renaissance, um candidato a álbum do ano. O jogo de liderança de Beyoncé é forte, e ambas as exibições notáveis parecem uma grande turnê em direção à sua coroação múltipla no Grammy. Sem desrespeito aos outros indicados mais do que dignos da categoria, mas Beyoncé é uma escolha fácil aqui. Faz sentido.

HALL: A última vez que Adele e Beyoncé foram indicadas nesta categoria, a cantora e compositora britânica usou seu discurso de aceitação para elogiar Beyoncé , chamando-a de “artista da minha vida”. É um dos anos mais difíceis nesta categoria, com tantos álbuns merecedores de grandes nomes. Seria maravilhoso ver Bad Bunny levar para casa o prêmio por seu incrivelmente popular Un Verano Sin Ti, mas concordo, Jonathan, todos os sinais apontam para um ano recorde para Beyoncé.

GRAVAÇÃO DO ANO

“Don’t Shut Me Down,” ABBA; “Easy on Me,” Adele; “Break My Soul,” Beyoncé; “Good Morning Gorgeous,” Mary J. Blige; “You and Me on the Rock,” Brandi Carlile featuring Lucius; “Woman,” Doja Cat; “Bad Habit,” Steve Lacy; “The Heart Part 5,” Kendrick Lamar; “About Damn Time,” Lizzo; “As It Was,” Harry Styles.

HALL: Tantos bops dançantes este ano para escolher! Lizzo é uma potência em entregar bons momentos positivos com letras cativantes e a jam de pop rock de Harry Styles As It Was é um hit inegável e favorito dos fãs. Enquanto Adele mata absolutamente sua performance de Easy on Me, não acho que tenha o domínio de seu outro hit do ano, Hello. Para mim, os dois melhores da categoria são Break My Soul e Bad Habit. Inspirada na house music dos anos 90, Break My Soul captura todo o clima e é um trabalho emocionante para Beyoncé, então ela provavelmente adicionará este prêmio à sua parede de Grammys.

LANDRUM: Eu andei totalmente no vagão do álbum do ano da Beyoncé, mas estou indo com As It Was de Harry Styles nesta categoria. Parabéns aos outros indicados, de Kendrick Lamar, Steve Lacy a Adele - que também merecem este prêmio. Mas As It Was era muito grande em uma categoria onde os maiores sucessos comerciais geralmente reinam os supremos. Até minha filha de 2 anos se anima quando ouve a música, canta junto e pede para ouvi-la de novo, de novo e de novo.

CANÇÃO DO ANO (prêmio de compositor)

“abcdefu,” Sara Davis, GAYLE and Dave Pittenger; “About Damn Time,” Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin and Theron Makiel Thomas; “All Too Well (10 Minute Version - The Short Film),” Liz Rose and Taylor Swift; “As It Was,” Tyler Johnson, Kid Harpoon and Harry Styles; “Bad Habit,” Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby and Steve Lacy; “Break My Soul,” Beyoncé, S. Carter, Terius “The Dream” Gesteelde-Diamant and Christopher A. Stewart; “Easy on Me,” Adele Adkins and Greg Kurstin; “God Did,” Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts and Nicholas Warwar; “The Heart Part 5,” Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar and Matt Schaeffer; “Just Like That,” Bonnie Raitt.

LANDRUM: Eu poderia ter escolhido Harry Styles para sair vitorioso com a gravação do ano, mas as palavras poderosas de Beyoncé em Break My Soul falaram ao meu espírito - especialmente em uma categoria para compositores que escreveram as letras ou melodias de uma música. Sua canção se tornou um hino da pista de dança após a pandemia, graças à atraente melodia otimista e às letras bem escritas pela formidável equipe de roteiristas composta por Beyoncé, seu marido Jay-Z, The-Dream e Tricky Stewart - que está por trás de escrever grandes singles, incluindo Umbrella de Rihanna e Just Fine de Mary J. Blige. Nesta colaboração, o quarteto de escritores criou uma coleção de palavras inspiradoras adequadas para Beyoncé, que pegou o bastão proverbial e cantou com bela autoridade. No final, Break My Soul deve cruzar a linha de chegada em primeiro lugar como música do ano.

HALL: Se você só ouviu o trecho do TikTok da música confessional sonhadora de Steve Lacy, faça um favor a si mesmo e ouça a coisa toda, e depois o álbum inteiro também. A música, como Lacy, é experimental e complicada e a música torce e distorce em algo totalmente novo, enquanto sua voz é encantadoramente desarmante. Eu acho que ele é um azarão nesta categoria, porém, enfrentando tantos compositores talentosos.

MELHOR ARTISTA NOVO

Anitta; Omar Apolo; DOMi & JD Beck; Muni Long; Samara Alegria; Latão; Månekskin; Tobe Nwigwe; Molly Tuttle; Wet Leg.

HALL: Normalmente sinto que há um ou dois pesos-pesados - nesta categoria, estão na onda um grande sucesso de estreia, mas esta categoria está aberta este ano. A musicista de bluegrass Molly Tuttle e o cantor e compositor de R&B Muni Long estão bem estabelecidos em seus respectivos campos musicais e seria ótimo para eles obter a atenção generalizada que merecem com uma vitória nesta categoria. Mas acho que Anitta tem uma grande vantagem com seu hit global multi-platina Envolver, mesmo que ela não seja tão familiar para o público americano.

LANDRUM: Anitta certamente se destaca como a principal escolha nesta categoria carregada. A artista brasileira tem sido nada menos que fenomenal com seu álbum trilíngue Versions of Me, liderado por seu single Envolver. Månekskin, Muni Long e Latto também podem reivindicar aqui. Mas vou com um azarão da categoria: Tobe Nwigwe . Ele estourou com I Need You To, uma música de 44 segundos que chamou a atenção para o assassinato policial de Breonna Taylor em Kentucky. Foi republicado por grandes nomes como LeBron James, Madonna e Diddy. Junto com isso, o cantor e rapper nigeriano postou uma música e um vídeo originais todas as semanas nas redes sociais nos últimos anos. Ele se apresenta ao lado de sua esposa, Fat Nwigwe, e sua balada Fye Fye é um sucesso legítimo.

MELHOR DESEMPENHO POP SOLO

“Easy on Me,” Adele; “Moscow Mule,” Bad Bunny; “Woman,” Doja Cat; “Bad Habit,” Steve Lacy; “About Damn Time,” Lizzo; “As It Was,” Harry Styles.

LANDRUM: Essa é difícil. Cada música é um sucesso certificado. Meu instinto me diz que Adele ou Steve Lacy podem prevalecer em uma categoria repleta de fortes concorrentes. Mas minha mente, coração e alma estão gritando “Harry Styles”. Eu vou com meus últimos sentimentos. As it Was para mim, por favor.

HALL: É provável que Adele consiga uma vitória aqui, se os eleitores estiverem mais inclinados a escolher Beyoncé nas principais categorias.

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

“GOD DID,” DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy; “Vegas,” Doja Cat; “pushing P,” Gunna & Future featuring Young Thug; “F.N.F. (Let’s Go),” Hitkidd & GloRilla; “The Heart Part 5,” Kendrick Lamar

HALL: Tenho que dar todo o amor a GloRilla, nativa de Memphis, por sua primeira indicação ao Grammy pelo hit FNF (Let’s Go). Sua dureza e bravata aparecem bem na faixa que celebra o fato de estar livre de uniformes e prova que ela pode ir tão forte quanto qualquer rapper masculino.

LANDRUM: The Heart Part 5 de Kendrick Lamar vai ganhar, mas GOD DID de DJ Khaled deve ser vitorioso. Porque? Porque com Khaled reunindo Jay-Z, Lil Wayne, Mr. EGOT John Legend e Rick Ross em uma faixa, Deus certamente fez isso!

MELHOR DESEMPENHO DE R&B

“VIRGO’S GROOVE,” Beyoncé; “Here With Me,” Mary J. Blige featuring Anderson .Paak; “Hrs & Hrs,” Muni Long; “Over,” Lucky Daye; “Hurt Me So Good,” Jazmine Sullivan

LANDRUM: Jazmine Sullivan poderia repetir o prêmio com Hurt Me So Good depois de ter vencido na mesma categoria no ano passado por Pick Up Your Feelings. O apelo absoluto de VIRGO’S GROOVE de Beyoncé dá a ela uma forte chance de vencer também. Existem outros candidatos viáveis, incluindo Mary J. Blige e Lucky Daye, que tiveram grandes sucessos por mérito próprio. Mas, se eu fosse um apostador, cravaria em Hrs & Hrs de Muni Long, um grande sucesso para o candidato a melhor novo artista. Depois de manter um forte ímpeto ao longo de um ano, acredito que Muni (pronuncia-se Money) estará pronto para lucrar como o vencedor desta categoria.

HALL: Quando Muni Long começa a música sussurrando “Posso cantar para você?” naquela voz ofegante dela, fica claro que ela está magistralmente no controle. Espero que ela consiga essa vitória.

MELHOR DESEMPENHO SOLO COUNTRY

“Heartfirst,” Kelsea Ballerini; “Something In The Orange,” Zach Bryan; “In His Arms,” Miranda Lambert; “Circles Around This Town,” Maren Morris; “Live Forever,” Willie Nelson

HALL: Acho que os eleitores da Recording Academy estão tentando enviar uma mensagem ao indicar Live Forever de Willie Nelson, que está (notavelmente) completando 90 anos este ano e não mostra sinais de desaceleração . Mas acho que o novo artista Zach Bryan tem impulso este ano e muito burburinho, então a lenta Something In The Orange deve ganhar.

LANDRUM: Acho que Zach Bryan é a maior ameaça de Willie Nelson aqui. Mas com Nelson ainda se apresentando em alto nível aos 90 anos, sua música Live Forever é um título adequado para seu legado musical.