A cantora de jazz norte-americana Samara Joy levou para casa o desejado Grammy de Melhor Artista Revelação, neste domingo, 5, prevalecendo na categoria eclética para a qual foram indicados os roqueiros italianos Maneskin e a brasileira Anitta, entre outros.

“Estou muito, muito grata”, disse emocionada a artista de 23 anos ao receber o gramofone. “Foi uma grande noite para mim”, acrescentou a cantora que também se apresentou na pré-gala da cerimônia que homenageou o melhor da música, em Los Angeles.

Leia também Fãs de Anitta invadem Instagram de Samara Joy depois do Grammy: ‘Roubo’, ‘Devolve’, ‘Quem é essa?’

A cantora foi criada no Bronx, em Nova York, e estudou na Fordham High School for the Arts e depois frequentou o jazz da SUNY’s Purchase College, onde ganhou uma bolsa de estudos Ella Fitzgerald.

Joy lançou várias apresentações que se tornaram virais. A artista tem presença forte no TikTok. Ela já fez turnês pela Europa e Estados Unidos, incluindo festivais como o prestigioso Monterey Jazz em 2022. A cantora também ganhou outro Grammy na premiação que antecedeu a cerimônia principal, ao ganhar como Melhor Álbum Vocal de Jazz com Linger Awhile.

A cantora tem sido reconhecida por trazer o jazz para as novas gerações e sua voz lembra as de grandes cantoras, nomes icônicos como Aretha Franklin e Ella Fitzgerald.

Na madrugada, ela postou um vídeo em seu Instagram, sobre o Grammy, e os fãs de Anitta a atacaram: “Roubo”, “Destruiu o sonho de toda uma nação”, escreveram.