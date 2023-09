Incêndio atinge área de alimentação do The Town, no Autódromo de Interlagos; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou na madrugada desta sexta-feira, 8, um incêndio dentro do Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, onde ocorre o festival The Town. As chamas atingiram uma tenda de alimentação do evento, ao lado do Mc Donalds, após o encerramento das apresentações.

Incêndio atingiu estrutura no Autódromo de Interlagos após fim do 3º dia de apresentações do festival The Town, em São Paulo Foto: Reprodução/X/Corpo de Bombeiros

Segundo a corporação, o incêndio começou por volta das 4h e foi extinto às 5h30, comprometendo uma “estrutura de madeira e plástico”. Não houve vítimas e o local foi deixado em segurança pelas viaturas.

Ao Estadão, a organização do The Town informou que o incidente ocorreu distante dos palcos e não comprometeu a operação do festival. “O local foi isolado para perícia e a causa está sendo averiguada”, diz a nota.