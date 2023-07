Jorge Aragão tem alta após início de tratamento contra câncer e agradece ‘corrente positiva’

O cantor Jorge Aragão teve alta hospitalar neste domingo, 23. Pouco mais de uma semana antes, no sábado, 15, ele revelou que havia sido diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que começa no sistema linfático, enquanto realizava uma bateria de exames

O artista de 74 anos estava internado desde a segunda-feira, 17, e está respondendo bem ao tratamento, segundo sua assessoria de imprensa.

Nesta segunda, 24, Jorge Aragão publicou uma foto sua no Instagram e agradeceu, na legenda, a “corrente positiva”.

Ainda segundo a assessoria do cantor, “esse primeiro acompanhamento no hospital” foi “apenas por precaução médica”.