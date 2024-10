Liam Payne postou foto com a namorada em rede social uma hora antes de morte ser divulgada

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, em Buenos Aires, na Argentina. Menos de uma hora antes da notícia ser confirmada pela imprensa argentina, o cantor havia postado uma foto em seu perfil do Snapchat.

Liam Payne morreu nesta quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Nas imagem publicada, ele aparece ao lado da namorada, Kate Cassidy. Os dois estão em frente a um espelho, com Payne sem camisa e sorrindo.

Menos de uma hora antes da notícia da morte de Liam Payne ser confirmada pela imprensa argentina, o cantor havia postado uma foto em seu perfil do Snapchat. Foto: @liampayne via Snapchat

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte. De acordo com o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, cidade no interior da Inglaterra, e ganhou fama com a One Direction, banda inglesa formada no reality musical The X Factor. Após a separação da banda, seguiu carreira solo. Lembre a trajetória aqui.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais