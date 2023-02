Linkin Park lança ‘Lost’, música inédita retirada dos arquivos do álbum ‘Meteora’

A banda Linkin Park lançou nesta sexta-feira, 10, uma música inédita: Lost. A canção estava nos arquivos da banda do álbum Meteora e foi encontrada mixada enquanto o grupo vasculhava os discos rígidos da época para preparar o relançamento do disco indicado ao Grammy. Meteora 20th Anniversary Edition será lançado no dia 7 de abril de 2023 e estará disponível para streaming e download digital.

Chester Bennington, do Linkin Park, numa apresentação em 2014. Foto: John Shearer/Invision/AP

“Encontrar esta faixa foi como encontrar uma foto favorita que você havia esquecido ter tirado, como se ela estivesse esperando o momento certo para se revelar. Durante anos, os fãs nos pedem para lançar algo com a voz de Chester [Bennington], e estou emocionado por termos sido capazes de fazer isso acontecer de uma maneira tão especial”, disse Mike Shinoda. Chester, o cantor da banda, morreu em 2017.

A divulgação da faixa aconteceu como um jogo de charadas no site da banda. Para desbloquear o mistério, os fãs precisavam reunir corretamente as pistas.

O Meteora foi lançado originalmente em março de 2003 e alcançou a posição #1 na Billboard Top 200 antes de atingir a marca 7x-platina nos Estados Unidos. O disco traz faixas memoráveis como Numb, que eclipsou 1 bilhão de streams no Spotify e 1,8 bilhão de visualizações no YouTube de seu videoclipe.