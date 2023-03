Lollapalooza 2023: Devochka dribla calor com músicas famosas e faz público dançar

Devochka fez parte do público do Lollapalooza 2023 dançar mesmo sob o sol do Autódromo de Interlagos na tarde desta sexta-feira, 24. A DJ trouxe um set de música eletrônica de qualidade no palco Perry’s By Johnnie Walker Blonde, fazendo a plateia vibrar com trechos de hits como País Tropical (Jorge Ben), Sweet Dreams (Eurhytmics), Without Me (Eminem), Rude Boy (Rihanna) e a música tema do filme Space Jam.

Público presente durante show da dupla Anavitória no festival Lollapalooza Brasil 2023; tarde de sexta contou com sol em São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Enquanto gesticulava conforme o ritmo, também mostrou alguns de seus trabalhos como Ready Or Not e She Wanna. Ao encerrar, pediu que pusessem as mãos para o alto e agradeceu: “Esse é nosso último drop! Eu não tenho nem palavras, muitíssimo obrigada. Tá calor pra c*** e vocês estão aqui, p***! Obrigada!”.

Apesar do nome artístico com pegada russa, Devochka é uma DJ mineira, de nome Mayra Ferreira. Inclusive, ela já se apresentou no festival Lollapalooza em outras ocasiões.