Lollapalooza 2023: Liu monta festa pop para animar público do festival

O DJ Liu se apresentou no palco Perry’s By Johnie walker Blonde do Lollapalooza 2023 entre o fim da tarde e o início da noite deste sábado, 25. Entre versões de músicas eletrônicas, como Dancing (sua parceria com Dubdogz e Dubdisko), optou por animar o público investindo em trechos de sucessos da música pop, em especial na primeira metade do show.

A lista foi extensa: Eminem (Without Me), Linkin Park (In The End), Nate Dogg (The Next Episode/21 Questions), Akon (I Wanna Luv You), João Brasil (Michael Douglas), Corona (Rhytmn Of The Night), Black Eyed Peas (Pump It/I’ve Got A Feeling), System Of A Down (BYOB, na versão de Alok), Zombie Nation (Kernkraft 400), Luedji Luna (Banho de Folhas).

Entre as que mais empolgaram o público, In The End, do Linkin Park, Descobridor dos Sete Mares, clássico de Tim Maia, Só Os Loucos Sabem, de Charlie Brown Jr., e I Miss You, do Blink 182, uma das bandas mais esperadas do Lollapalooza Brasil em 2023, que acabou cancelando sua participação no festival.

Na reta final, já à noite, Liu apostou em outros sucessos mais voltados ao gênero, com trechos de músicas de artistas como David Guetta, Vintage Culture, LMFAO, Avicii e Swedish House Mafia. “Essa música mudou minha vida”, disse ao introduzir Nave Espacial, seu principal sucesso.

O telão trouxe imagens coloridas que passavam rapidamente pela tela, além de algumas paisagens e do piscante nome “Liu”.

Aos 26 anos, um dos DJs mais jovens a se apresentar no festival em 2023 até agora, o paulista Christian de Almeida, o Liu, já esteve no Lollapalooza Brasil em 2019. Ele também já se apresentou no espaço reservado à música eletrônica do Rock In Rio.