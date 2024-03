Lollapalooza 2024: em show confuso, Kings of Leon causa tédio no público, mas final empolga

Muitos podem até pensar que uma coincidência na nova presença da banda pode ser, de certa forma, uma reparação. Na última vez que estiveram no Brasil, no Lolla de 2019, o Kings of Leon foi confirmado depois do anúncio do line-up – uma ação em resposta às reclamações do trio Tribalistas como atração principal de um dos dias.

À época, o grupo americano tocou no último horário do sábado. Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes cantaram na sexta, antes do Arctic Monkeys.