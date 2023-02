Luísa Sonza e Manu Gavassi cantam cover de Britney Spears em show; assista

Na única apresentação da atual turnê na capital paulista, Luísa Sonza trouxe os principais hits de seus dois álbuns de estúdio, Pandora e Doce 22, mas também algumas surpresas. Ao lado de Manu Gavassi, uma das participações especiais da noite, a loira cantou um cover de Toxic, single de Britney Spears gravado há 20 anos.

Em tempos de BBB 23, Manu não foi a única ex-participante do reality a subir no palco de Luísa no Espaço Unimed nesta sexta, 27. Karol Conká também foi uma das convidadas na apresentação de mais de duas horas, que lotou a casa na zona oeste de São Paulo.

Cada uma das ‘ex-sisters’ trouxe duas músicas autorais. Manu, com Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim e Planos Impossíveis. Karol com Tombei e Louca e Sagaz. A terceira convidada da noite foi a cantora Clarissa, que dividiu o microfone com Luísa para cantar seu single Nada Contra (Ciúme), um viral do TikTok.

A apresentação de Luísa começou com 40 minutos de atraso, mas empolgou os fãs desde o princípio. “Eu demorei porque estava esperando todo mundo entrar. Vocês ficam enrolando e bebendo lá fora porque é mais barato que eu sei”, brincou a cantora. “Eu faria o mesmo”, emendou. Quando pisou no palco, a artista aqueceu as turbinas na primeira parte do show com canções como Intere$$eira, que abriu a setlist, e V.I.P.

Na metade da performance, respirou e cantou dois de seus sons mais introspectivos: Penhasco, um de seus maiores sucessos, e Melhor Sozinha, parceria com Marília Mendonça. “Essa é uma das músicas mais importantes da minha carreira, porque foi ela que me proporcionou cantar com uma das maiores artistas que já pisaram neste país”, exaltou Luísa, lembrando a rainha da sofrência, que morreu em novembro de 2021.

Do meio para o fim, a apresentação virou um baile funk, com destaque para as performances de dança de Luísa e seu balé. Anaconda, Café da Manhã, Sentadona e Cachorrinhas entre os pontos altos da noite.

A cantora, que prepara terreno para seu próximo álbum, agora faz uma pausa na turnê para dar atenção a um combo de festivais. Em Salvador, ela se apresenta no Festival de Verão neste domingo, 29, ao lado de Alcione. Depois, vai à sua terra-natal, o Rio Grande do Sul, para o Planeta Atlântida, no dia 3 de fevereiro. E no sábado de Carnaval, dia 18, faz show no CarnaRildy, no Rio de Janeiro.