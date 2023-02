Madonna anuncia a maior turnê de sua carreira, ‘Celebration’; não há previsão de show no Brasil

Depois de fazer mistério, quando apagou vários posts de suas redes sociais no domingo, a cantora Madonna anunciou nesta terça, 17, a realização de Celebration, a que será a maior turnê de sua carreira. Aos 64 anos, ela promete levar aos shows os seus principais hits de início de carreira, com grandes apresentações em estádios e arenas de Estados Unidos, Europa e Canadá, a partir de julho. Não há previsão de apresentações no Brasil.

Madonna publicou, em sua conta do Instagram, o anúncio da nova turnê, que celebrará as quatro décadas de carreira. A publicação traz também um vídeo que revela como surgiu a ideia, em uma conversa com Amy Schumer que a desafiou a fazer uma turnê com hits de toda a sua carreira.

“Estou animada para explorar o máximo de músicas possível na esperança de dar aos meus fãs o show que eles estão esperando”, disse Madonna em um anúncio da turnê.

Madonna: The Celebration Tour, organizado pela Live Nation, fará uma turnê por 35 cidades a partir de 15 de julho, começando na Rogers Arena em Vancouver, Canadá. Em seguida, continuará por Detroit, Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, Denver, Atlanta e Boston, entre outras cidades.

O tour terminará em 7 de outubro em Las Vegas. A Material Girl cruzará então o Atlântico para 11 shows em Londres, Barcelona, Paris, Berlim, Milão e Estocolmo, entre outras cidades, terminando em Amsterdã no dia 1º de dezembro.

O lançamento de seu primeiro disco, Madonna, em 1983, deve ser o marco. Fazem parte dessa fase sucessos como Like a Virgin, Papa Don’t Preach, Like a Prayer, Material Girl, Holiday, Express Yourself e La Isla Bonita.

Sua última turnê mundial foi Madame X Tour, de 2019.

Segundo o jornal The Sun, a nova turnê da cantora deve começar em julho de 2023, e ela convocou Jaime King como diretora criativa dos shows.

“Madonna está tentando algo completamente novo - de fato dando aos fãs, velhos e novos, o que eles querem”, afirma o jornal. “Ela quer apresentar suas músicas antigas a uma geração inteiramente nova.”