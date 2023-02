‘Magic Mike’ e ‘Titanic’ movimentam buscas no Spotify

Na última semana, as salas de cinema receberam a estreia de Magic Mike: A Última Dança e o relançamento de Titanic em 3D, que celebrar os 25 anos do filme de James Cameron. O sucesso nas bilheterias refletiu nas buscas do Spotify, uma das mais populares plataformas de streaming de áudio.

Cena de 'Magic Mike: A Última Dança', que está nos cinemas. Foto: Warner Bros.

O terceiro filme da franquia Magic Mike, com Channing Tatum, conquistou a liderança nas vendas do seu primeiro fim de semana. Isso aumentou as buscas em relação a Magic Mike em 135%, de acordo com a plataforma.

Algo semelhante aconteceu após o retorno de Titanic aos cinemas. Quando o relançamento foi anunciado, em janeiro, a música tema do casal Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio), My Heart Will Go On, interpretada por Céline Dion, teve um aumento de 24% nas buscas no Brasil e 21% no mundo.

O filme, que estreou no Brasil em 1998, rendeu à cantora o Oscar de Melhor Canção Original. Atualmente, a música conta com mais de 5,8 milhões de streams no Spotify.