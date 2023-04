Metallica: O que esperar de ‘72 Seasons’, novo disco de inéditas da banda que já prepara turnê

O Metallica lança nesta sexta, 14, o seu 12º álbum de estúdio, 72 Seasons. É o primeiro trabalho com músicas inéditas da banda desde Hardwire... to Self-Destruct, de 2016. Como parte de uma ampla e pesada operação de marketing, a obra chega em uma ampla variedade de formados, entre eles CD, vinil colorido e fita cassete, além de estar disponível nas plataformas digitais. Na noite desta quinta, 13, os fãs vão poder conhecer as canções numa audição antecipada em salas de cinema mundo afora, com comentários dos integrantes. A rede Cinemark oferece cinco sessões, em dois cinemas de São Paulo.

Novo disco do Metallica, '72 Seasons' será lançado no dia 14 de abril Foto: Blackened Recordings/AP

Muito aguardado por conta do longo período sem nada inédito, 72 Seasons terá 12 canções, sendo que 4 delas já foram lançadas como singles: a faixa-título, If Darkness Had a Son, Screaming Suicide e Lux Aeterna, que vem dominando as paradas mundiais desde que chegou aos serviços de streaming.

Pelo que se ouviu até agora do álbum, se não ganhará novos fãs, o Metallica também não vai decepcionar quem acompanha a banda. As músicas são pesadas, com riffs poderosos e o vocal agressivo de James Hetfield. Ou seja, puro Metallica.

Novidades

O novo álbum traz algumas novidades. Uma delas é que o baixista, Robert Trujillo, fará sua estreia como cantor. Ele participa da faixa You Must Burn. “Quando entrei no Metallica, nunca havia cantado em toda a minha vida, então o fato de agora poder fazer um backing vocal é muito legal. Pela primeira vez na minha vida, posso cantar em um disco do Metallica e dar apoio a James [Hetfield]. Estou muito orgulhoso disso”, afirmou, em entrevista para a revista do fã-clube da banda, So What.

À mesma revista, Hetfield explicou o conceito por trás de 72 Seasons, que engloba os primeiros 18 anos da vida. “Eram as 72 temporadas de tristeza, mas deixei cair a parte da tristeza porque os primeiros 18 anos da vida não são apenas tristeza”, afirmou. Mas ele revelou também que queria que o álbum se chamasse Lux Aeterna. “Fui derrotado na votação”, confidenciou.

Nas redes sociais da banda, o baterista Lars Ulrich e o guitarrista Kirk Hammett aparecem, assim como os outros dois membros, abrindo os produtos que estarão nas lojas a partir de sexta. É possível ver uma edição amarela do álbum em vinil, a cor que dá o tom em toda a estética visual do novo trabalho, assim como uma outra vermelha. Aliás, recentemente o Metallica anunciou a compra da fábrica de vinil Furnace Record Pressing, no estado da Virginia, nos Estados Unidos. O plano é atender a demanda dos discos da banda. Só em 2022, foram 902.500 discos de vinil do Metallica.

Acompanhada do disco novo, a banda põe na estrada a turnê mundial M72 para divulgar 72 Seasons. Serão dois shows em cada cidade, com setlists e bandas de abertura diferentes. O fã compra um ingresso e vai nos dois shows. Já há datas na Europa (duas temporadas) e na América do Norte (3 temporadas).

Há uma grande expectativa da passagem da banda pelo Brasil. A relação deles com o País é antiga e profunda. Costumam passar por aqui em toda turnê. Para se ter uma ideia dessa relação, junto com o último single, 72 Seasons, a banda lançou um clipe em português da música.

Na pandemia, também lançaram nas plataformas digitais um álbum só com versões ao vivo de suas músicas tocadas em shows no Brasil.

Além da turnê solo, o Metallica também estará no festival Power Trip, com Iron Maiden, Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne e AC/DC, que acontece entre os dias 6 e 8 de outubro na California. Boatos dando conta da passagem do festival pelo Brasil também já invadiram a web.