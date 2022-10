Milton Nascimento, 80 anos: 10 músicas inesquecíveis na voz do cantor

Publicidade

O cantor e compositor Milton Nascimento completa 80 anos nesta quarta, 26, data que decidiu comemorar com a realização da turnê de despedida dos palcos, A Última Sessão de Música. Umas das vozes mais conhecidas e reconhecidas no Brasil e no mundo, o cantor deixou claro que a ideia é não fazer mais shows, mas a música continuará em sua vida. Para homenagear o músico, selecionamos 10 interpretações inesquecíveis, com Milton cantando, por exemplo, a icônica Travessia.

Música na veia

Sempre com o apoio de sua mãe, Milton ainda uma criança, aos oito anos, já mostrava que a música seria importante para ele. “Ela sempre foi a favor da minha carreira. Até me deu uma sanfoninha quando era criança e depois me deu uma gaita. Na época, a minha madrinha deu um violão pra minha mãe, mas roubei dela (risos)”, afirmou o cantor ao Estadão em entrevista recente.

Na mesma conversa, o artista recordou passagens de sua trajetória, como a primeira vez que subiu ao palco. “Foi em Minas, em uma ruela. Uma coisa que nunca vou esquecer. Eu tinha 13 anos de idade, o Wagner Tiso estava lá. Era um baile profissional. Antes de subir no palco estava bem nervoso. Tinha outros cantores na cidade e eu queria ser o melhor”, lembrou o músico.

Clube da Esquina

“O Clube da Esquina começou através da nossa amizade”, contou o cantor mineiro ao Estadão em outra oportunidade. “Até hoje é assim, e se não fosse por isso não teria Clube da Esquina. Lô Borges, Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Beto Guedes seguem na minha vida até hoje. Inclusive, há alguns meses o Beto passou a ser representado pela Nascimento Música”, revelou.

Veja a seguir, dez interpretações históricas de Milton Nascimento.

Travessia





Amor de Índio









Clube da Esquina 2









Maria Maria





Canção da América









Coração de Estudante





Fé Cega, Faca Molada









Nos Bailes da Vida

Para Lennon e McCartney









Cais