Morre Burt Bacharach, compositor de sucessos na voz de Elvis, Sinatra, Beatles e Dionne Warwick

AP - Burt Bacharach, compositor talentoso e popular e vencedor do Oscar que criou arranjos peculiares e melodias inesquecíveis de canções como Walk on By, Do You Know the Way to San Jose e dezenas de outros sucessos, morreu aos 94 anos. Ele estava em sua casa, em Los Angeles, e morreu de causas naturais, disse a publicitária Tina Brausam na quinta-feira, 9.

Nos últimos 70 anos, apenas Lennon-McCartney, Carole King e um alguns outros rivalizaram com seu gênio para canções instantaneamente cativantes que permaneceram executadas, tocadas e cantaroladas muito depois de terem sido escritas. Ele teve uma série de sucessos que estiveram na lista dos 10 mais ouvidas desde a década de 1950 até o século 21, e sua música foi escutada em todos os lugares, desde trilhas sonoras de filmes e rádios até sistemas de som domésticos e iPods, seja Alfie e I Say a Little Prayer ou I’ll Never Fall in Love Again e This Guy’s in Love with You.

Leia também Análise: Com disco ignorado no Grammy, Beyoncé está sendo punida por ser boa demais





O compositor, cantor e pianista Burt Bacharach morre aos 94 anos Foto: John Salangsang/AP





Dionne Warwick era sua intérprete favorita, mas Bacharach, geralmente em conjunto com o letrista Hal David, também criou material de primeira para Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e muitos outros. Elvis Presley, os Beatles e Frank Sinatra estavam entre os inúmeros artistas que fizeram covers de suas canções. Também artistas mais recentes cantaram ou samplearam suas criações, incluindo White Stripes, Twista e Ashanti. Walk on By sozinha foi tocada por todos, de Warwick e Isaac Hayes à banda punk britânica Stranglers e Cyndi Lauper.

Bacharach foi um inovador e sua carreira parecia correr paralelamente à era do rock. Ele cresceu ouvindo jazz e música clássica e não gostava muito de rock quando entrou no ramo na década de 1950. Sua sensibilidade muitas vezes parecia mais alinhada com Tin Pan Alley do que com Bob Dylan, John Lennon e outros autores que surgiram mais tarde, mas os compositores de rock apreciaram a profundidade de sua sensibilidade aparentemente antiquada.

Continua após a publicidade









“Um resumo de sua obra é que suas canções têm algo a ver com audição fácil”, disse Elvis Costello, que escreveu o álbum Painted from Memory de 1998 com Bacharach, em uma entrevista de 2018 para a Associated Press. “Pode ser agradável ouvir essas músicas, mas não há nada de fácil nelas. Tente tocar. Tente cantar.”

PRÊMIOS

Ele triunfou em muitas formas de arte: foi oito vezes vencedor do Grammy, foi premiado como compositor na Broadway por Promises, Promises e três vezes vencedor do Oscar. Bacharach recebeu duas estatuetas em 1970, pela trilha sonora de Butch Cassidy e Sundance Kid e pela canção Raindrops Keep Fallin’ on My Head (compartilhada com David). Em 1982, ele e sua então esposa, a letrista Carole Bayer Sager, ganharam o Oscar por Best That You Can Do, o tema de Arthur, o Milionário Sedutor. Ele também criou a trilha sonora de filmes como Que é que Há, Gatinha?, Como Conquistar as Mulheres e Casino Royale, paródia de filmes de James Bond.





Continua após a publicidade





Bacharach foi bem recompensado e bem relacionado. Era um convidado frequente na Casa Branca, fosse o presidente republicano ou democrata. E, em 2012, recebeu o Prêmio Gershwin de Barack Obama, que cantou alguns segundos de Walk on By durante uma aparição de campanha.

Na vida e na música, ele se destacou. O também compositor Sammy Cahn gostava de brincar que o sorridente Bacharach, de cabelos ondulados, foi o primeiro criador que ele conheceu que não parecia um dentista. Bacharach era um “swinger”, como chamavam esses homens em sua época, cujos muitos romances incluíam a atriz Angie Dickinson, com quem foi casado de 1965 a 1980, e Sager, sua esposa de 1982 a 1991.









Continua após a publicidade

Casado quatro vezes, formou seus vínculos mais duradouros com o trabalho. Bacharach era um perfeccionista que levou três semanas para escrever Alfie e podia passar horas ajustando um único acorde. Certa vez, Sager observou que as rotinas de vida de Bacharach permaneceram essencialmente as mesmas - apenas as esposas mudaram.

Tudo começou com as melodias - fortes, mas intercaladas com ritmos mutáveis e harmônicos surpreendentes. Ele creditou muito de seu estilo ao seu amor pelo bebop e à sua educação clássica, especialmente sob a tutela de Darius Milhaud, famoso compositor. Certa vez, ele tocou uma peça para piano, violino e oboé para Milhaud que continha uma melodia que ele tinha vergonha de ter escrito, já que a música atonal de 12 pontos estava em voga na época. Milhaud, que gostou da peça, aconselhou o jovem: “Nunca tenha medo da melodia”.









“Isso foi determinante para mim”, lembrou-se Bacharach, em 2004.

Bacharach era essencialmente um compositor pop, mas suas canções se tornaram sucessos de artistas country (Marty Robbins), artistas de rhythm and blues (Chuck Jackson), soul (Franklin, Luther Vandross) e synth-pop (Naked Eyes). Ele alcançou uma nova geração de ouvintes na década de 1990 com a ajuda de Costello e outros. Mike Myers se lembra de ter ouvido a sensual The Look of Love no rádio e encontrar inspiração rápida para suas comédias de espionagem retrô Austin Powers, nas quais Bacharach fez participações especiais. No século 21, ele ainda estava testando novos caminhos, escrevendo suas próprias letras e gravando com o rapper Dr. Dre.

Continua após a publicidade

Bacharach conhecia o auge do sucesso, mas se lembrava de si mesmo como um menino solitário, um garoto baixo e autoconsciente, tão desconfortável por ser judeu que até zombava de outros judeus. Seu livro favorito quando criança era O Sol Também se Levanta, de Ernest Hemingway - ele se aproximava do personagem sexualmente impotente Jake Barnes, considerando-se “socialmente impotente”.









TRAJETÓRIA

Bacharach nasceu em Kansas City, Missouri, mas logo se mudou para a cidade de Nova York. Seu pai era um colunista sindicalizado, sua mãe uma pianista que incentivou o menino a estudar música. Embora se interessasse mais por esportes, praticava piano todos os dias depois da escola, não querendo decepcionar a mãe. Ainda menor de idade, ele se infiltrava em clubes de jazz, portando uma identidade falsa, e ouvia grandes nomes como Dizzy Gillespie e Count Basie.

“Eles eram tão incrivelmente emocionantes que, de repente, comecei a gostar de música de uma maneira que nunca havia feito antes”, lembrou no livro de memórias Anyone Who Had a Heart, publicado em 2013. “O que ouvi nesses clubes virou minha cabeça.”

Continua após a publicidade

Foi um aluno pobre no ensino médio, mas conseguiu uma vaga no conservatório de música da McGill University em Montreal. Escreveu sua primeira música na McGill e durante meses ouviu The Christmas Song, de Mel Torme. A música também pode ter salvado a vida de Bacharach. Ele foi convocado para o Exército no final dos anos 1940 e ainda estava na ativa durante a Guerra da Coreia. Mas os oficiais dos Estados Unidos logo souberam de seus dons e o queriam por perto. Quando foi para o exterior, rumou para a Alemanha, onde escreveu orquestrações para um centro recreativo na base militar local.









Após sua dispensa, voltou para Nova York e tentou entrar no mundo da música. Bacharach teve pouco sucesso no início como compositor, mas se tornou um popular arranjador e acompanhante, em turnê com Vic Damone, os Ames Brothers e Polly Stewart, que se tornou sua primeira esposa. Quando um amigo que estava em turnê com Marlene Dietrich não conseguiu fazer um show em Las Vegas, ele pediu a Bacharach para intervir.

A jovem musicista e cantora rapidamente identificou seu talento e Bacharach viajou o mundo com ela no final dos anos 1950 e início dos 60. Durante cada apresentação, ela o apresentava em grande estilo: “Gostaria que vocês conhecessem um homem: ele é meu arranjador, meu acompanhante, meu maestro e gostaria de poder dizer que ele é meu compositor. Mas isso não é verdade. Ele é o compositor de todo mundo... Burt Bacharach!”

Enquanto isso, Burt conheceu seu parceiro compositor ideal, David, tão profissional quanto Bacharach era mercurial, tão domesticado que saía todas as noites às 5h para pegar o trem de volta para sua esposa e filhos em Long Island. Trabalhando em um pequeno escritório no famoso Brill Building da Broadway, eles produziram seu primeiro sucesso de vendas, Magic Moments, cantado em 1958 por Perry Como. Em 1962, a dupla conheceu uma cantora que servia de apoio para os Drifters, Dionne Warwick, que tinha um “tipo muito especial de graça e elegância”, lembrou Bacharach.

Continua após a publicidade





Burt Bacharach recebe o Oscar em 1970 por 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' Foto: AP





O trio produziu hit após hit, começando com Don’t Make Me Over e continuando com Walk on By, I Say a Little Prayer, Do You Know the Way to San Jose, Trains and Boats and Planes, Anyone Who Had a Heart e muito mais. As músicas eram tão complicadas de gravar quanto fáceis de ouvir. Bacharach gostava de experimentar compassos e arranjos, como ter dois pianistas tocando em Walk on By, suas apresentações ligeiramente fora de sincronia para dar à música “um tipo de sensação irregular”, escreveu ele em suas memórias.

Além de Warwick, a dupla Bacharach-David produziu sucessos para outros artistas. Entre eles: Make It Easy on Yourself para Jerry Butler, What the World Needs Now Is Love para Jackie DeShannon e This Guy’s in Love with You para Herb Alpert.

A parceria terminou mal com o fracasso de um remake musical de 1973, Horizonte Perdido. Bacharach ficou tão deprimido que se isolou em sua casa de férias em Del Mar e se recusou a trabalhar.

“Eu não queria escrever com Hal ou qualquer um”, disse ele à AP em 2004. Ele também não queria cumprir o compromisso de gravar com Warwick. A cantora e David o processaram.

Bacharach e David finalmente se reconciliaram. Quando David morreu em 2012, Bacharach o elogiou por escrever as letras “como um filme em miniatura”. Enquanto isso, continuou trabalhando, jurando nunca mais se aposentar, sempre acreditando que uma boa música pode fazer a diferença.

“A música amolece o coração, faz você sentir algo se for bom, traz emoções que você pode não ter sentido antes”, disse ele à AP em 2018. “É uma coisa muito poderosa se você for capaz de fazer isso, se você tem em seu coração o talento de fazer algo assim.”

A música amolece o coração, faz você sentir algo se for bom, traz emoções que você pode não ter sentido antes Burt Bacharach