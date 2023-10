Morre Cyva, do Quarteto em Cy, aos 85 anos; relembre carreira e sucessos

A cantora Cyva Ribeiro de Sá Leite, do Quarteto em Cy, morreu na noite do último domingo, 22, aos 85 anos. Integrante e fundadora do grupo, ela participou de todas as formações do quarteto.

Cyva estava internada há um mês em um hospital no Rio de Janeiro, mas não resistiu a um quadro de septicemia, segundo O Globo.

“Grande líder, uma irmã e tia generosa com todos, uma amiga sensível”, escreveu o perfil oficial do grupo.

As cantoras do grupo Quarteto Em Cy Foto: Acervo Estadão

O Quarteto em Cy foi formado em 1964 por Cyva, Cynara, Cybele e Cylene. Com a morte das irmãs, Cylene é a única integrante remanescente da formação original.

O grupo é considerado o maior quarteto vocal do País, além de ser o mais antigo. Formado na Bahia, o quarteto lançou seu primeiro álbum no Rio de Janeiro, em 1964, incentivado por nomes como Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi.

Logo em seguida, o conjunto viajou para os Estados Unidos onde se apresentou em programas de televisão. Em 1968, Cynara e Cybele estavam com Tom Jobim e Chico Buarque no palco da Maracanãzinho, no Rio, quando a canção Sabiá, de ambos, levou uma tremenda vaia da plateia do III Festival Internacional da Canção. O público preferia que Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores, composição engajada de Geraldo Vandré, tivesse levado a disputa.

Ainda nos anos 1960, e ao longo da década seguinte, o Quarteto Em Cy passou por diversas formações. São desse período também alguns dos melhores discos do quarteto, como o lançado em 1972, que leva apenas o nome do grupo e traz, entre outras, músicas como Canto de Obá, com participação de Caymmi, e Quando o Carnaval Chegar, composição de Chico Buarque.

Em 1975, o álbum Antologia do Choro registra regravações de clássicos da bossa, da fossa e do samba canção.

O álbum em 1000 Kilohertz trouxe um dos grandes sucessos da carreira do grupo, a canção Feminina, de Joyce, que fez parte da trilha sonora da série TV Mulher, da TV Globo.

A partir dos anos 1980, o Quarteto se dedicou a regravações, sobretudo do repertório de Tom, Chico, Vinicius. Também lançou álbuns dedicados a Gilberto Gil e Caetano Veloso. O grupo também firmou parcerias com outro quarteto vocal, o MPB4, com quem se apresentou em shows pelo país.

Nos últimos anos, o Quarteto Em Cy havia diminuído suas atividades artísticas. O último álbum, Janelas Abertas, é de 2016 e traz gravações para músicas como Querelas do Brasil, Futuros Amantes e O Negócio é Amar.

Cyva fez parte do grupo de 1964 até a última atividade do grupo, em todas as suas formações. A artista também era formada em Letras pela FFCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia).