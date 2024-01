Morre João Carreiro, cantor sertanejo, aos 41 anos

O cantor sertanejo João Carreiro morreu nesta quarta-feira, 3, aos 41 anos, após complicações devido a uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Artista ficou conhecido nos anos 2000 na formação de dupla com o ex-companheiro, Capataz, que informou e lamentou a morte no Instagram.

Um dia antes do procedimento, Carreiro havia publicado vídeo nas redes sociais brincando sobre a roupa hospitalar e informando que faria a cirurgia no coração e passaria alguns dias fora das redes sociais. “Pode ficar tranquilo, que já deu tudo certo”, disse.

Durante esta quarta-feira, a esposa do cantor, Francine Caroline, também deu atualizações do estado de saúde, e chegou a informar que o coração já estaria funcionando sozinho após adicionarem a válvula no coração do artista. Segundo a mulher, a equipe médica finalizaria o procedimento dentro de duas horas, no entanto, horas depois Francine pediu por orações pela vida do sertanejo.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, João deixou a dupla João Carreiro & Capataz em 2014 e resolveu seguir carreira solo após sucessos como “Bruto, Rústico e Sistemático” e “Xique Bacanizado”. Sozinho, Carreiro lançou duas músicas recentemente, dentre elas “Meu Avô” e “Bagulho é Louco Mano”.

O último show do sertanejo foi na virada do ano para 2024 no município de Pedra Preta, no seu estado de origem.

Nas redes sociais, o ex-companheiro lamentou a morte do antigo parceiro e disse que recebeu a notícia junto da filha, que estava na barriga da mãe quando ambos iniciaram a carreira juntos. “Ninguém, além de nós, saberemos o que vivemos”.

Outros artistas como Ana Castela e a dupla Jads e Jadson também publicaram as suas condolências pela morte do músico. Nos stories do Instagram, Ana publicou registros junto ao cantor e agradeceu pela visita que Carreiro fez a sua cidade natal, Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, no dia 30 de dezembro, “Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele”, disse.