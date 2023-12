Navio Alexandre Pires: como era o cruzeiro em que o cantor permaneceu durante operação da PF?

O cantor Alexandre Pires é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) por suspeita de envolvimento em garimpo ilegal em terras Yanomami. Nesta segunda-feira, 4, endereços ligados ao artista foram investigados na Operação Disco de Ouro.

Durante a operação, porém, o cantor estava em alto-mar. Ele promovia o Navio Alexandre Pires, cruzeiro temático com três dias de duração e shows de artistas como Lulu Santos, Zeca Pagodinho e Alcione.

Investigadores ouvidos pelo Blog do Fausto Macedo, do Estadão, informaram que ele insistiu em permanecer por 3h a bordo do navio com receio de ser detido. A prisão nunca aconteceu, já que a polícia não detinha um mandado contra o artista. Alexandre teve o celular apreendido.

Em nota, a Opus Entretenimento, responsável pela carreira do cantor, informou que “desconhece qualquer atividade ilegal supostamente relacionada a colaboradores e parceiros da empresa”. Em relação a Alexandre, a empresa expressou solidariedade ao artista, dizendo que confia no “completo esclarecimento dos fatos”.

Leia a nota completa:

“A Opus Entretenimento, presente há 47 anos no mercado de eventos, fomentando há décadas a cultura e o entretenimento no país, vem a público informar que desconhece qualquer atividade ilegal supostamente relacionada a colaboradores e parceiros da empresa.

Em relação a Alexandre Pires, uma das grandes referências da música brasileira, a Opus, responsável pela gestão de sua carreira, manifesta sua solidariedade ao artista, confiando em sua idoneidade e no completo esclarecimento dos fatos.

A Opus mantém o seu compromisso de promover a cultura e levar o entretenimento ao público brasileiro.”

Como era o Navio Alexandre Pires?

É a terceira vez que o cantor promove o Navio Alexandre Pires. Neste ano, o cruzeiro temático partiu da orla de Santos na última sexta, 1º, contou com apresentações de diversos artistas e seguiu até a última segunda, 4, o dia da operação.

Alexandre Pires é alvo de operação da PF por suspeita de envolvimento de garimpo ilegal em terras Yanomami. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

O navio era equipado com restaurantes temáticos, minigolfe, pista de corrida, parque aquático e cinema. Os preços das cabines, que ficaram esgotadas, variavam conforme o padrão escolhido: o cruzeiro tinha cabines internas, externas com janela ou varanda e até suítes luxuosas.

A mais em conta era uma cabine interna, sem janela, que acomodava quatro pessoas e custava R$ 4,6 mil. Já a mais salgada contava com varanda e um pacote all inclusive para duas pessoas. O preço era R$ 8,9 mil.

O navio teve shows de nomes renomados, principalmente do samba. Claudia Leitte foi a primeira grande atração a subir no palco do cruzeiro, seguida por Xanddy Harmonia. No dia seguinte, foi a vez de Zeca Pagodinho se apresentar. Na mesma noite, Alcione cantou com Alexandre no teatro do navio.

Xande de Pilares e Diogo Nogueira se uniram ao cantor para uma roda de samba no domingo, 3. Alcione também cantou com os três. À noite, o cruzeiro contou com shows de Lulu Santos, Dennis DJ e, por fim, mais uma apresentação de Alcione.

Na ocasião, a cantora chegou a precisar interromper a apresentação após se sentir enjoada pelo balanço da embarcação. Segundo a assessoria da artista, ela voltou logo em seguida, cerca de cinco minutos após deixar o palco, e encerrou o show.