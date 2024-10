Omara Portuondo se aposenta dos palcos aos 93 anos após problema de saúde durante show

A grande diva do projeto Buena Vista Social Club teve que ser ajudada durante uma apresentação em Barcelona no dia 2 de outubro, quando não conseguia acompanhar a orquestra e parecia desorientada, segundo a mídia local. O incidente foi confirmado por seu filho Ariel Jiménez, que é seu empresário.

“Consideramos oportuno anunciar a aposentadoria definitiva de Omara dos palcos durante a apresentação em Budapeste no próximo domingo”, afirma um comunicado de Jiménez publicado na página do artista no Facebook. “Nesta ocasião Omara não vai cantar, receberá amor e aplausos.”