Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo lança temporada 2023 para fugir do óbvio

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) fará cerca de 120 concertos em sua temporada 2022. A abertura oficial será em março, com a Sinfonia n.º 3 de Mahler.

O tema da programação é Sem Fronteiras e o ano terá, como de costume, grandes nomes internacionais, como os violoncelistas Sheku Kanneh-Mason e Gautier Capuçon (o violoncelo será o instrumento em foco do ano) ou o pianista Stephen Hough, que vai tocar os quatro concertos para piano e orquestra de Rachmaninov. A lista inclui ainda regentes como Alondra de La Parra, Louis Langrée e Giancarlo Guerrero.

Leia também Festival de Verão de Salvador anuncia seu retorno depois de três anos de paralisação

Entre as encomendas de obras, estão peças de Aylton Escobar, Jorge Villavicencio Grossmann, Paulo Chagas, Anna Clyne e Heinz Holliger. Na música de câmara, a novidade é o Quinteto Osesp, formado por musicistas da orquestra.

Arco

O repertório cobre um arco que vai dos barrocos aos contemporâneos. A diversidade se espalha por toda a agenda, mas é particularmente significativa nos 12 programas que o regente titular e diretor musical Thierry Fischer vai comandar.

Sheku Kanneh-Mason e o irmão Braimah Kanneh-Mason. Foto: Chris Jackson/Pool via Reuters/Arquivo

De Bach a autores de nosso tempo, ele passa pelo classicismo (com Haydn e Mozart), o início do romantismo (A Danação de Fausto, de Berlioz), o final do século 19 e o pós-romantismo (Mahler, Rachmaninov), o modernismo (Sibelius) e diferentes facetas da vanguarda, com György Ligeti, Olivier Messiaen, Henri Dutilleux, John Adams, entre outros.

Continua após a publicidade

É quase um caminho cronológico pela história da música. E não há nisso nenhuma coincidência, explica Fischer. “Em especial depois da pandemia, preciso experimentar a orquestra em suas forças e fraquezas. Precisamos nos encontrar e reforçar o que temos de melhor e retrabalhar algumas coisas.”

O maestro se diz mais confiante do que nunca de que “essa orquestra pode e será o que merecer ser”. “Vai ser fácil? Vai ser amanhã? Não, precisamos de tempo. Construir uma visão exige disciplina coletiva, consistência e determinação.”

Fischer dá como exemplo dessa busca a escolha da interpretação das sinfonias do compositor finlandês Jean Sibelius como um dos principais focos de sua gestão. “Sibelius leva os músicos a áreas em que precisamos estar juntos para conseguir resultados. Shostakovich, Strauss, a Osesp toca isso muito bem. Se escolhesse esses autores, a noção de desafio não seria cativante. Eu queria pensar em uma evolução que nos levasse juntos, camada a camada. Sibelius nos oferece isso.”

“Uma noção essencial para mim na arte é que o óbvio não traz a verdade da beleza. Nele, está o perigo, quando você coloca questões lógicas onde não há respostas lógicas. Na arte, não há verdade, apenas desejo de descobrir. É o que buscamos.”