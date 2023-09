The Town: Com banda, Pabllo Vittar faz um dos melhores shows da sua carreira; leia análise

Tocando junto com uma banda, diferente de como está acostumada, Pabllo Vittar fez um dos melhores shows da sua carreira neste domingo, 10, no The Town. As músicas já conhecidas pelos fãs ganharam outros arranjos para que solos de saxofone e guitarra fizessem parte das canções. E a mudança foi gritante.

Pabllo Vittar em seu show no festival The Town em 10 de setembro de 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ao lado da banda, Pabllo ganhou uma energia ainda maior. Os fãs mais jovens, que eram a maioria do público, se animavam com os hits de tecnobrega já conhecidos, mas era nítida a surpresa positiva daqueles que não eram tão admiradores e escutavam outros toques musicais no show.

Pabllo se mostrou bem à vontade com a banda. Até porque foi assim, afinal, que se tornou tão conhecida. Em 2017, a drag queen era cantora da banda do programa Amor e Sexo da TV Globo. E um ano depois já saiu para fazer carreira solo. Hoje, ela tem uma banda própria.

“Com ou sem banda, eu sou o show”, gritou Pabllo no final de sua apresentação. A sensação realmente pode ter sido essa, diante de sua fama e do tamanho do público que a assistia. Mas não é bem assim. O valor que a banda deu para apresentação é inestimável.

E ela também sabe disso. O show, afinal, foi quase uma resposta para Roberto Medina, que até então nunca a tinha convidado como atração principal para um de seus festivais - ainda que ela já tenha feito participações no passado, como ao lado de Rita Ora ou Fergie. Sua participação no The Town tinha que ser justificada. E a banda ajudou nisso.

O show também contou com participação das cantoras Liniker e Jup do Bairro, que cantaram duas músicas cada ao lado de Pabllo. Além da performance a parte que a cantora fazia ao lado dos bailarinos. Piruetas, espacates e danças coreografadas. Mas nada de lip sync. Pabllo gastava a voz e soltava seus famosos “E o que?!” e falsetes sempre que podia.

Entenda a questão da banda no show de Pabllo Vittar

Para a sua apresentação no The Town, Pabllo Vittar tinha uma expectativa grande para atender: um show com banda.

Há anos, ela é acompanhada somente por bailarinos em seus shows, o que é uma prática comum para performances de drag queens – sobretudo as que não cantam. Mas Pabllo também é musicista e, por isso, arranjos com banda são solicitados por seus fãs há muito tempo, inclusive para variar o estilo das apresentações.

O assunto foi tão levantado no Twitter que se tornou praticamente um meme. “Não fala desse tópico que é sensível”, brincou Pabllo no programa De Frente Com Blogueirinha, ao ser perguntada sobre banda. “Quem pede banda nos meus shows podia pagar”.

Apesar das brincadeiras, na mesma entrevista, ela confirmou que teria, sim, instrumentistas no palco. “Para o show do The Town, estou ensaiando com banda. Vai ser massa. Não me peçam sempre, viu? [Mas] em algumas ocasiões eu vou ter uma banda, sim”.

Curiosamente, o último disco de Pabllo, NOITADA, que ganhou uma versão de remixes (o AFTER), é majoritariamente eletrônico e dançante. Nesse caso, a inclusão da banda no show, para faixas que vão do tecnobrega ao house, pode até soar contra-intuitiva. Mas com tantas críticas, a artista se viu obrigada a atender o pedido dos fãs para que possa seguir o próprio trabalho como prefere.