Titãs: perdeu o show no Allianz? Banda vai fazer nova apresentação em São Paulo

Após o sucesso das apresentações da turnê Titãs Encontro - Todos Ao Mesmo Tempo, a banda Titãs fará uma nova apresentação em São Paulo, dessa vez com o lucro revertido a uma ONG que promove a inclusão de pessoas com deficiência, a Friendship Circle. O grupo subirá ao palco do Vibra São Paulo na próxima terça-feira, 27. O anúncio foi feito através das redes sociais da ONG.

Titãs farão novo show em SP com lucro revertido a ONG que promove inclusão de pessoas com deficiência. Foto: Filipe Araújo/ Estadão

De acordo com o site oficial da Eventim, os ingressos estão esgotados. As entradas variavam entre R$ 37,50 (meia-entrada, mezanino visão parcial) e R$ 480 (inteira, pista VIP - diversão).

A turnê Encontro foi anunciada pelo grupo em novembro de 2022. O último show feito pelos Titãs na capital paulista – no último domingo, 18, no Allianz Parque – teve os ingressos esgotados e foi transmitido ao vivo para não assinantes no Globoplay.

É a primeira vez em 30 anos que a banda se reúne. As apresentações trazem Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos, além do guitarrista e produtor Liminha e da cantora Alice Fromer, filha do ex-integrante Marcelo Fromer, morto em 2001.





Serviço - Titãs Encontro | ONG Friendship Circle

Data: 27/06/2023

Abertura dos Portões: 19h

Horário: 21h

Local: VIBRA - SÃO PAULO

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo - SP, 06142-410

Classificação etária: 16 Anos - De 5 a 15 anos acompanhados dos responsáveis legais - Menores de 5 anos não acessam o evento.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais