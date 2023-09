Pitty leva instrumentos de música clássica para o dia de rock do The Town

Pode ser estranho ver um palco de rock com violinistas, violoncelo, trompetes e uma maestrina. Mas para Pitty, que abriu o palco Skyline do festival The Town deste sábado, 9, os estilos conversam. E quem pagou para ver teve a mesma conclusão.

Pitty durante seu show no festival The Town em 9 de setembro de 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Mais do que isso, para quem ouvia a tal celebração de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo, era uma forma de ressignificar as músicas que foram ouvidas pela primeira vez no rádio ou no MP3. Dessa vez era ao vivo, com direito ao toque mágico (e inédito) da Nova Orquestra - e, para os fãs, um milhão de sentimentos da memória que estavam embutidos naquelas canções.

“Cara, tô me sentindo com 14 anos”, falou um moço na plateia. E a sensação era essa mesmo: de nostalgia. O repertório de Pitty foram músicas lançadas na época de adolescência ou começo da vida adulta de muitos que vibravam com o show. O telão ajudava na vibe com imagens em preto e branco, sépia ou pixeladas.

Às 16h05 um ‘telefone’ toca com uma chamada a cobrar no palco Skyline. Do outro lado da linha está Pitty que fala sobre o envio das suas demos e começa a cantar Teto de Vidro.

A cantora emendou com Admirável Chip Novo e Máscara. Ainda teve Semana que Vem, Temporal e Equalize. Uma série de músicas que parecia estar na boca do povo. Mas apesar de ser lindo ouvir o público cantar quase mais alto que a roqueira, Pitty gastava toda sua sabedoria vocal.

Depois da primeira parte do show, quando cantou as músicas do disco celebrado, Pitty decidiu explorar mais seu repertório começando por Memórias, do álbum Anacrônico, de 2005.

“No rock tem uma instituição chamada Roda”, começou ela, com o público já abrindo espaço na multidão para pular e dançar. Animada, aproveitou também para cantar um trecho de Feel Good Hit of the Summer, do Queens of the Stone Age. Foi o máximo que o público pôde ouvir da banda californiana, que cancelou de última hora a apresentação que faria neste sábado no festival.

Encerrou o show com Me Adora, música de 2009 em que a cantora fala sobre certo alguém achar ela o máximo. Bom, o público do The Town certamente concorda, especialmente por Pitty ser na essência o que sempre foi. No The Town, ela provou mais uma vez que dá sim para ir contra a maré quando se acredita naquilo. Quem disse que orquestra não pode tocar rock? Quem disse que não dá pra fazer sucesso sendo você mesma?

A orquestra ‘desmistificada’ de Pitty

Pitty falou sobre as relações entre os gêneros musicais antes de entrar no palco do festival The Town na tarde deste sábado, 9. Em seu show, além da banda que a acompanha tradicionalmente, também há a presença de uma orquestra com metais e cordas.

O tema veio à tona após o comentário de uma repórter do Multishow: “Eu fiquei sabendo que você fez faculdade de música clássica e erudita [a cantora confirma com a cabeça]. Queria que você falasse um pouco sobre onde o rock e a música clássica se aproximam...”.

“Há uma conexão muito grande. O metal, por exemplo, usa muitos elementos de música sinfônica e erudita. Mas eu acredito que música é música, e todas as músicas dialogam. Vou citar um exemplo contemporâneo: quando o D2 colocou o samba com o rap, e a gente entendeu”.

“A proposta é justamente trazer uma orquestra desmistificada. Quando a gente pensa em orquestra, pensa naquela coisa formal. E sim, existe essa orquestra, mas existem várias possibilidades de orquestra. Acho que é abrir um pouco esses horizontes musicais. Extrapolar, realmente, e se arriscar a sair dos rótulos”, explicou, sobre seu show.

Em seu show no The Town, Pitty começou a setlist cantando alguns de seus principais sucessos, como Admirável Chip Novo, Teto de Vidro, Máscara e Equalize.

Onde assistir ao The Town 2023

