Quem é Kris Wu, rapper condenado a 13 anos de prisão por estupro

O rapper Kris Wu, 32, ex-integrante do grupo de K-pop EXO, foi condenado pela justiça chinesa a cerca de 13 anos de prisão por estupro e “encontrar pessoas com o propósito de cometer adultério”, de acordo com o Tribunal Distrital de Chaoyang em Pequim. Além disso, será enviado para o Canadá, já que tem origem sino-canadense.

Kris Wu, na Semana de Moda Masculina de Paris, em 2020. Foto: Charles Platiau/Reuters

Kris entrou no EXO em 2012, mas sua história no K-Pop começou um pouco antes. Em 2008, ele mudou-se para a Coréia do Sul, onde foi trainee da S.M Entertainment após ser aprovado em audições da empresa no Canadá, país onde morava.

Com Kris, o grupo se tornou um dos maiores sucessos da Coreia do Sul, chegando a vender mais de 12 milhões de cópias já no primeiro lançamento.

No entanto, a passagem do rapper pelo EXO foi relativamente rápida. Em 2014, ele pediu desligamento do grupo para se dedicar à carreira solo, indo morar na China. Em julho desse ano, ele lançou Time Boils the Rain, música que está na trilha sonora do filme Tiny Times 3. Ainda nesse ano, se tornou a celebridade mais jovem a ter uma escultura de cera no museu Madame Tussauds de Xangai.

Da música para o cinema foi um pulo. Em 2015, ele estreou nas telonas no filme Somewhere Only We Know, que também mostrou-se um sucesso de bilheterias, lucrando quase 40 milhões de dólares na primeira semana de lançamento. Além de sua atuação, o filme conta com a presença de There Is A Place, música composta por Wu para o longa.

Kris Wu se apresenta no iHeartRadio MuchMusic Video Awards (MMVA) em Toronto, no Canada, em 2018. Foto: Fred Thornhill/Reuters

O cantor passou a ser o queridinho das marcas, se tornando embaixador de grupos importantes como Louis Vuitton, chegando a estampar capas de revistas de moda como a Vogue.

Acusação de estupro

No ano passado, o cantor foi acusado por uma estudante chinesa de 19 anos de estupro quando ela tinha 17 anos. Na ocasião da acusação, o cantor foi detido.

De acordo com a menina, o cantor teria induzido ela e outras garotas, também menores de 18 anos, a fazer sexo com ele. De acordo com o tribunal, o artista estuprou três mulheres.

Após a acusação, o cantor e ator perdeu contratos com marcas como Louis Vuitton, Bulgari, L’Oréal e Porsche. Além disso, outras vítimas foram às redes sociais acusar a equipe de Wu de comportamento predatório.