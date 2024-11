Depois de conquistar fama como integrante do grupo feminino de K-pop Blackpink, Lisa abriu o desfile da Victoria’s Secret, foi eleita embaixadora da Louis Vuitton e foi capa mundial da Billboard, consolidando a sua carreira como estrela global.

Ela nasceu na Tailândia, mas se mudou aos 14 anos para a Coreia do Sul para seguir com a sua carreira musical. Estreou no Blackpink em 2016 e, desde então, tem ajudado a banda a colecionar sucessos, incluindo os hits Ddu-Du Ddu-Du e How You Like That. O grupo acumula 40 bilhões de streams globais e conquistou nove sucessos na Billboard Hot 100.