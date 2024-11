Ok. Madonna, grande nome do pop em ascensão na década de 1980, não participou de We Are The World. No entanto, isso diz mais sobre o temperamento da diva pop - e de sua rusga com Cindy Lauper - do que qualquer erro de Quincy em convencer as duas a se entenderem e gravarem juntas ao lado de nomes como Ray Charles, Stevie Wonder, Michael Jackson, Lionel Ritchie, Diana Ross, entre outros.

Foi na gravação de We Are The World, aliás, que Quincy, conta a história, teria pregado um cartaz na porta do estúdio onde era possível ler “deixe seu ego do lado de fora”. O resultado foi histórico.