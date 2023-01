Radiohead deve se reunir em 2023, diz baterista

O baterista do Radiohead, Phil Selway, disse que a banda liderada por Thom Yorke vai “se reunir” no início de 2023. Em entrevista ao site Spin, ele falou sobre os projetos do grupo britânico de rock alternativo para comemorar seus discos mais antigos - a começar pelo álbum Hail To The Thief, que completa 20 anos.

“Estivemos muito focados em torno do (álbum triplo) Kid A’/’Amnesiac’, e chegamos à conclusão natural de voltar à reedição e criar o cenário ideal em torno disso. Vamos nos reunir no início de 2023 e tenho certeza de que começaremos a procurar outras ideias para o que vem a seguir. Hail To The Thief: faz muito tempo desde aquele disco, não é?”, disse ele.

Thom Yorke se apresenta no Coachella Valley Music and Arts Festival, em Indio, California, em 2012 Foto: David McNew / Reuters

Radiohead lançou o último disco de estúdio, A Moon Shaped Pool, em 2016 e saiu em turnê pela última vez em 2018. Em 2021, o grupo lançou Kid A Mnesia, álbum triplo responsável por celebrar os discos Kid A (2000) e Amnesiac (2001), com um terceiro disco de raridades e lados B chamado Kid Amnesiae.

Apesar da declaração otimista de Selway, o guitarrista Ed O’Brien não foi tão certeiro sobre o futuro do Radiohead, em entrevista ao The Line-Up Podcast: “Pode acontecer, mas a outra coisa é… pode não acontecer,” afirmou.