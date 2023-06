Rita Lee reaproveitou em 1978 três versos de música inédita descoberta nos arquivos da censura

Nesta quinta-feira, 1, o Estadão revelou que o jornalista Renato Vieira encontrou três músicas inéditas de Rita Lee no arquvido do SIAN - - Serviço de Informações do Arquivo Nacional. As letras de Disfarce, Anjo da Vanguarda e The Old Friend constam de uma listagem datada do ano de 1975, o mesmo em que Rita lançou o álbum Fruto Proibido.

Outro pesquisador, Beto Feitosa, alertou a reportagem do Estadão que Rita aproveitou quatro versos de Disfarce, nunca gravada, na canção Melodia Inacabada, lançada pela cantora e atriz Marília Barbosa no disco Filme Nacional, de 1978.

A música gravada por Marília nunca foi regravada por nenhum outro artista. Ela pode dar uma pista do que Rita havia pensado, inclusive em termos de melodia, para a inédita Disfarce.

A adaptação também revela como Rita foi ficando, com o tempo, menos ‘roqueira’ e mais ‘cantora’. Também preocupada com assuntos mais adultos. A própria cantora Marília Barbosa escreve no encarte do disco que gravou os versos ‘As vezes eu sinto/Como toda mulher ‘errados. Na letra que Rita escreveu era ‘As vezes eu sangro/Como toda mulher’. Porém, como a música chegou por fita cassete, Marília não teria entendido muito bem a letra cantada por Rita.

Confira a letra de Disfarce, inédita de Rita Lee (1975)

Olhei no espelho

Não vi quem eu quis

Cantar para as paredes

Também pode ser

Tocando um rock

Disfarço a minha timidez

Eu quero chegar lá do outro lado

Do abismo

Ouvir o silêncio

Gritar pelo som

Nem tudo é mentira

Também pode ser

Tocando um rock

Disfarço a minha insensatez

Eu quero cantar aquela melodia inacabada

Proibida às pessoas suicidas

Confira a letra de Melodia Inacabada, letra de Rita Lee, gravada por Marília Barbosa em 1978

Eu vivo sozinha

Mas eu cuido de mim

Meu gênio é dificil

Mas no fundo não sou ruim

Cantando bem alto

Disfarço a minha timidez

Eu quero cantar aquela melodia inacabada

Proibida

Eu gosto da vida

Assim como ela é

As vezes eu sinto

Como toda mulher

Cantando bem alto

Espanto os males e os amores que me matam

Eu quero chegar lá do outro lado do infinito

Do infinito

Eu quero cantar aquela melodia inacabada