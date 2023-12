Roberto Carlos: especial de 2023 terá ‘Me Lambe’ de Jão e ‘Chico’ de Luiza Sonza; veja detalhes

Na quarta-feira, 29 de novembro, o cantor e compositor Roberto Carlos gravou no Rio de Janeiro o seu tradicional programa de fim de ano para a TV Globo, que será exibido no dia 22 de dezembro. A gravação foi acompanhada por famosos como Ary Fontoura, Fátima Bernardes e Arlindinho.

Os cantores Jão e Roberto Carlos Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Roberto fez um show com duas horas de duração e com roteiro um pouco diferente das apresentações que ele tem realizado pelo Brasil neste ano. O cantor também recebeu convidados, as cantoras Luísa Sonza e Ana Castela - a voz mais ouvida no Brasil em 2023- e os cantores Fábio Jr, Mumuzinho e Jão. O humorista e ator Paulo Vieira também esteve no palco com Roberto.

Como bom anfitrião, Roberto retribuiu a presença dando espaço a sucessos desses artistas.

De acordo com a assessoria de Roberto, ele cantou trechos de Me Lambe, um dos hits do cantor Jão. Mas o fã Ramon Duccini que esteve presente à gravação diz que ele estava no palco, mas não entoou os versos. O refrão da canção diz “Então pode me lamber/Me enrolar, me apertar/ Pode me acender/Eu vou te fazer lembrar/ Que a gente não deu tão errado assim”.

Com Ana Castela, Roberto arriscou alguns versos de Solteiro Forçado. Depois, cantaram a romântica Como Vai Você. Com Fábio Jr, ele cantou 20 e Pouco Anos e É Preciso Saber Viver.

Roberto Carlos cantou com Ana Castela, a cantora do momento Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Continua após a publicidade

Roberto ficou ao lado de Luísa Sonza enquanto ela cantava a polêmica Chico (Se Acaso Me Quiseres). Ao ouvir os versos “pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça será nosso lar”, o cantor retrucou: “Eu tomo todas”.

Roberto voltou a cantar a canção Amazônia, composição dele e de Erasmo Carlos, lançada originalmente em 1989 - naquele disco em que a foto da capa traz uma foto do cantor com uma pena nos cabelos. Em um momento em que, apesar da queda no desmatamento, a floresta ainda enfrenta desafios para preservar seu bioma, a letra diz:

“Como dormir e sonhar/Quando a fumaça no ar/Arde nos olhos de quem pode ver/Terríveis sinais de alerta, desperta pra selva viver”.

Outras novidades no repertório foram Quando, hit da época da Jovem Guarda, e Eu Ofereço Flores, uma homenagem aos fãs que Roberto lançou recentemente em um single.

Vale ressaltar que nem tudo que Roberto grava na especial vai ao ar na TV. Até mesmo um convidado pode ficar de fora da edição final. Aconteceu na década de 1980, quando uma cantora que vivia seu auge na carreira participou da gravação, mas sua participação não foi exibida.