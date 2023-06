Roberto de Carvalho se declara a Rita Lee um mês após morte da cantora: ‘minha namorada’

Em um post em seu perfil no Instagram neste sábado, 10, o músico e compositor Roberto de Carvalho se antecipou à data do Dia dos Namorados, comemorada na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, e se declarou a Rita Lee, que morreu há pouco mais de um mês, aos 75 anos, vítima de câncer de pulmão.

“Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo”, escreveu Roberto na legenda da foto em que Rita aparece, aparentemente em sua casa, onde passou os últimos anos de vida, já afastada dos palcos.

Desde que Rita morreu, no dia 8 de maio, Roberto tem feito inúmeras declarações à cantora em suas redes sociais. Em uma delas, em que Rita aparece apontando para um arco-íris, ele escreveu. “Meu amorzinho”. Em outro post, ele mostrou aos internautas que havia colhido as camélias de Rita - a cantora era muito ligada à natureza e aos animais.

Na semana passada, ao participar do podcast Rita Lee: Outra Autobiografia, apresentado por Astrid Fontenelle e Guilherme Samora, Roberto disse que ele e Rita conversavam muito sobre a morte durante o período da pandemia.

“Com a pandemia, conversamos muito sobre a possibilidade da gente vir a subir a escada (morrer) também. Era um assunto que não era indigesto para a gente. Era uma coisa que a gente conversava com muita naturalidade. A gente até brincava como a gente queria que acontecesse, como a gente não queria que acontecesse. Não existia um drama pessoal em relação à coisa. Existia um drama muito mais relacionado com as pessoas à volta, os filhos, os netos - todos pegaram covid”.

Rita Lee recebe beijo do marido, o músico Roberto de Carvalho, ao se apresentar durante show na Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera, no início dos anos 2000. Foto: Helvio Romero/Agência Estado

Roberto também disse que desde que ele e Rita se aposentaram aos palcos, em 2003, eles já tinham a visão de que o mundo no qual estavam vivendo não era mais o deles. “A gente era hippie, outra coisa, muito amor e muita paz. E era isso que a gente expressava em música e atitude de vida”, disse.

Rita e Roberto se conheceram na segunda metade dos anos 1970 e firmaram parceria a partir do disco Babilônia, de 1978. A partir daí, a dupla se tornou um dos maiores representantes do pop/rock brasileiro, lançando sucessos como Mania de Você, Baila Comigo, Lança Perfume, Saúde, Flagra, entre tantos outros.

A última parceria deles lançada foi a canção Change, de 2021.