Rock in Rio começa com Elis Regina e Tom Jobim em ritmo de funk

O show que abriu os trabalhos do Palco Sunset no Rock in Rio 2024 trouxe a apresentação da Funk Orquestra, projeto liderado pelo maestro Eder Paolozzi que une o funk à música erudita, com as participações das cantoras Rebecca e MC Soffia e do funkeiro MC Daniel, um dos destaques do gênero no momento.

A abertura do Palco Sunset foi com a Funk Orquestra e homenagem à bossa nova Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE Os sucessos do funk como Namora Aí, Tubarão, Te Amo e Love Absurdo balançaram o público, mas a surpresa ficou por conta da homenagem a Tom Jobim e à bossa nova: o show terminou com um potpourri que reuniu Águas de Março, na versão com Elis, Ela é Carioca e Garota de Ipanema - essa último, foi dar em Girl From Rio, de Anitta - ... em ritmo de funk. No entanto, esses clássicos não empolgaram o público, que em sua grande maioria partiu rumo a outros palcos assim que os primeiros acordes de Ela é Carioca. Quem deixou o Sunset, não viu o que veio em seguida: uma seleção com Vai Novinha, Ah, Ah, Ah, Desenrola, Bate e Joga de Ladin, Ai, Preto, entre outras, que juntou no palco MC Daniel, MC Soffia e Rebecca.

Ao deixar o palco, em entrevista ao Multishow, MC Daniel afirmou que a apresentação significa uma “nova era” para o funk. MC Soffia concordou. “Um novo movimento, uma nova história. É muito importante mostrarmos o funk em um festival de rock”.

MC Maneirinho faz Baile de Favela em palco alternativo

Um pouco mais cedo, o primeiro artista a se apresentar na décima edição do Rock in Rio, que começou nesta sexta-feira, 13, na Cidade do Rio, na zona oeste do Rio, foi MC Maneirinho, cantor de funk que fez show no palco Supernova a partir das 15h.

Elétrico, ele intercalou trechos de canções com gritos anunciando um “baile de favela” (para um público que pagou R$ 795 pelo ingresso) e pedindo que “levante a mão quem não tem saudade da ex”.

Publicidade

Maneirinho cumpriu o papel reservado, na primeira edição do festival, em 1985, por Ney Matogrosso, que abriu seu show (o primeiro daquele festival) cantando América do Sul e foi atacado com ovos por parte do público, que aguardava o heavy metal de Iron Maiden, outra atração daquele primeiro dia.

Quatro décadas depois, Maneirinho terminou seu show carregado pelos fãs, cantando a plenos pulmões seu hit Fica de Quatro pra Mim.