Rod Stewart fala sobre show com Ivete Sangalo: ‘Início de uma grande amizade’

O cantor britânico Rod Stewart, de 78 anos, está se preparando para vir ao Brasil. O artista, que diz adorar o País, concedeu entrevista ao Fantástico no último domingo, 24, e falou sobre sua futura parceria com a baiana Ivete Sangalo.

“Vai ser o início de uma grande amizade e a volta de muitas memórias”, disse.

Stewart esteve no Brasil cinco vezes. Desta vez, nos dias 29 e 30 de setembro, ele passará por Ribeirão Preto e na capital paulista, onde cantará com Ivete. Segundo o britânico, eles farão duetos com Da Ya Think I’m Sexy? e Sailing.

“São músicas que venho cantando há mais de 20 anos para os brasileiros e vai ser muito emocionante porque não sei se vou voltar ao Brasil depois disso, sabe? Não estou ficando mais jovem. Então, quero aproveitar cada momento dessa experiência”.

Cantor britânico Rod Stewart Foto: Tom Jacobs / REUTERS

O cantor também ressaltou o carinho que tem pelo Brasil, onde já quebrou recordes de público.

“O público brasileiro é sempre maravilhoso. Entrei até para o livro Guinness de recordes com o maior público num show de graça. Acho que foram quase 5 milhões de pessoas”, contou, se referindo ao famoso Réveillon de Copacabana em 1994. “O mais impressionante é que todo mundo canta em inglês. Isso não acontece em nenhum outro lugar”, disse.