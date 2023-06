Rod Stewart quer deixar o rock ‘n’ roll para trás: ‘Tudo tem que acabar mais cedo ou mais tarde’

Rod Stewart disse que quer “deixar todo o rock ‘n’ roll para trás”. Em uma entrevista ao radialista Charlie Stay, que foi ao ar nesta sexta-feira, 10, no programa BBC Breakfast, o cantor e compositor de 78 anos disse que estava ansioso para seguir uma direção diferente com sua música.

Ele acaba de gravar músicas no ritmo swing com o pianista Jools Holland para seu novo álbum, que deve ser lançado no próximo ano. O músico inicia sua turnê de verão em Plymouth, na Inglaterra, no dia 24.

Na entrevista, Charlie Stayt disse que “as estrelas do rock atuam hoje em idades inacreditáveis”. Rod Stewart respondeu: “Na verdade, estou parando. Não estou me aposentando, mas quero seguir em frente… Tive muito sucesso com The Great American Songbook e acabei de fazer um álbum de swing com Jools Holland, que será lançado no ano que vem, então quero seguir nessa direção”.

Rod Stewart no Rock in Rio, em janeiro de 1985 Foto: Acervo Estadão

“Então, eu só quero deixar todo o rock ‘n’ roll para trás, por um tempo talvez… Tudo tem que acabar mais cedo ou mais tarde”, ele continuou

O músico disse que estava realmente ansioso para fazer outra coisa, especialmente cantar com a banda de Jools. “Isso beira o rock ‘n’ roll de qualquer forma, só não é Maggie May e Do Ya Think I’m Sexy?.”

Nada disso, porém, deve interferir no show de Rod Stewart no Brasil. No dia 30 de setembro, ele divide o palco com Ivete Sangalo,no Allianz Parque, em São Paulo. A união do músico britânico com a cantora baiana faz parte da iniciativa da nova plataforma Legends in Concert, que realizará encontros de grandes nomes da música. O ícone do rock também fará show em 29 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ainda há ingressos; confira aqui como comprar.

Continua após a publicidade