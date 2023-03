Samara Joy, Jon Batiste, Arlo Parks e Caetano Veloso são destaques do C6 Fest; confira programação

A primeira edição do C6 Fest anunciou nesta quarta-feira, dia 1, o line up completo de sua primeira edição, marcada para os dias 19, 20 e 21 de maio, em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. A cidade do Rio de Janeiro terá uma célula do festival, entre 18 e 21 de maio.

Além de nomes já confirmados anteriormente, como a cantora de jazz americana Samara Joy, de 23 anos, vencedora de dois Grammys, artista revelação (derrotando Anitta) e melhor álbum de jazz vocal, o festival trará nomes como o americano Jon Batiste, pela primeira vez no Brasil, a cantora e compositora britânica Arlo Parks, o grupo alemão de música eletrônica Kraftwerk, a banda galesa, também eletrônica, Underworld, e o cantor e compositor francês Christine and The Queens.

Jon Batiste, principal indicado ao Grammy deste ano, esteve entre os artistas que homenagearam a cantora e compositora. Foto: Valerie Macon / AFP

Entre os nomes brasileiros, estão programados shows de Caetano Veloso, da banda Terno Rei, do cantor e compositor Tim Bernardes, que fará um tributo à cantora Gal Costa, além de uma apresentação pilotada por Kiko Dinucci e Juçara Marçal que vai render uma espécie de tributo aos discos brasileiros lançados no ano de 1973.

O produtor e musicólogo Zuza Homem de Mello (1933-2020) que, por 30 anos foi consultor da Dueto Produções, empresa organizadora do evento, terá um show em sua homenagem que será feito pela Orquestra Ouro Negro, com o repertório do maestro Moacir Santos, e as participações das cantoras Mônica Salmaso e Fabiana Cozza.

O músico baiano Russo Passapusso, do BaianaSystem, se apresenta ao lado da Nômade Orquestra, de São Paulo. Da Bahia também é a cantora Xênia de França.

A produtora Monique Gardenberg diz que o C6 Fest começou a ser organizado no segundo semestre de 2022 e que a recepção dos agentes e músicos internacionais foi de muito entusiasmo.

Ela, que ao lado irmã Silvinha organizou na década de 1980 o Free Jazz Festival, responsável por trazer ao Brasil nomes como Nina Simone, Chet Baker e Stevie Wonder, destaca o formato híbrido do festival, com shows no Auditório Ibirapuera, em uma tenda dentro do parque e no subsolo do Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra). Pela primeira vez os produtores apostaram em apresentações na área externa do Auditório, para um público estimado de 12 mil pessoas. “Vamos experimentar”, diz Monique.

No Rio de Janeiro, os shows ocorrerão no Vivo Rio, com parte das atrações, entre elas, Underworld, Samara Joy e Jon Batiste.

“É emocionante ver o festival renascer pela segunda vez (a última edição do Tim Festival foi em 2008). É sempre bom compartilhar com o público brasileiro essa emoção, e por meio da música”, diz Monique, que divide a curadoria do C6 Fest com Hermano Vianna, José Nogueira, Pedro Albuquerque, Ronaldo Lemos e Felipe Hirsch.

Com o anúncio da programação completa e palcos bem definidos, o C6 Fest retoma a vocação de seus antecessores ao trazer grandes shows internacionais ao país - como Samara Joy e Jon Batiste, recém ganhadores do Grammy - e apresentar novidades ao público, entre elas, a inglesa Arlo Parks, de 22 anos, que fará sua apresentação no Brasil dias antes de lançar seu segundo álbum de carreira.

O antropólogo Hermano Vianna ressalta a presença de um “veterano” no festival, o grupo Kraftwerk, formado nos anos 1970, que esteve no Free Jazz em 1998, anunciado à época como “show com computadores”. “A apresentação deles vai muito além de música. É uma aula de arte contemporânea, do modernismo. E, nessa edição, será ao ar livre, no palco projetado por Oscar Niemeyer. Ou seja, a combinação do modernismo do Niemeyer com o modernismo do Kraftwerk”, diz.

O elenco de jazz traz nomes importantes que talvez não viessem ao país senão pelo convite do festival, como o armênio Tigran Hamasyan, que faz um diálogo da tradição do leste europeu com sonoridades contemporâneas, possam ampliar seus públicos.

Os ingressos, que custam de R$ 540 a R$ 3.500, começam a ser vendidos no domingo, dia 5 de março. Dos dias 2 a 4, as vendas serão exclusivas para clientes do C6 Bank, patrocinadora do evento.

Segundo a produção, no momento, não há confirmação de que o C6 Fest será transmitido pela TV ou streaming, a exemplo do que tem ocorrido com os festivais nos últimos tempos.

Confira a programação completa:

São Paulo

19 de maio

Tenda

Xênia França

Dry Cleaning

Arlo Parks

Christine and the Queens

Auditório Ibirapuera

Tributo ao Zuza

Nubya Garcia

Julian Lage

Tigran Hamasyan

Pacubra

Disco Tehran

Gop Tun Djs





20 de maio

Tenda

Blick Bassy

Russo Passapusso & Nômade Orquestra com BNegão e Kaê Guajara

Mdou Moctar

Jon Batiste

Auditório Ibirapuera (plateia externa)

Model 500

Kraftwerk

Underworld