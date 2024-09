Setlist de Karol G no Rock in Rio 2024; veja quais músicas ela cantou

A colombiana Karol G foi uma das atrações do Rock in Rio 2024 nesta sexta-feira, 20, data batizada de Dia Delas pelo festival. A cantora subiu ao Palco Mundo às 21h20. Karol G é um dos maiores nomes atuais do reggaeton, gênero musical latino que ganha cada vez mais fãs no Brasil.

Karol G volta a se apresentar no Brasil em 2024. No Rock in Rio, a colombiana faz show no Palco Mundo na sexta, 20. Foto: Reprodução/@karolg via Instagram

Este foi seu segundo show no País em 2024: em maio, apresentou a turnê Mañana Será Bonito por aqui, com participação de convidados como Pabllo Vittar, Dennis DJ e Kevin O Chris. A cantora foi a grande vencedora do Grammy Latino em 2023, e, no ano anterior, bateu o recorde de maior bilheteria de todos os tempos de uma artista latina nos Estados Unidos.

Setlist de Karol G no Rock in Rio 2024