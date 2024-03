Setlist de Sam Smith no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

Sam Smith, artista que assina sucessos como “Unholy” e “Stay With Me”, está entre os headliners do Lollapalooza 2024. O show acontece neste domingo, a partir das 19h55, no palco Samsung Galaxy.

A apresentação deve variar entre o repertório soul, pop e mais dançante de Smith. Veja a provável lista de músicas:

Sam Smith Foto: Ailen Díaz / EFE

Provável setlist de Sam Smith no Lollapalooza