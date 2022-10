Shakira lança ‘Monotonía’ e tem o coração pisoteado em clipe; veja

EFE - Depois de postar por semanas mensagens curtas em suas redes sociais com o que parecia ser a letra de sua nova música, a cantora colombiana Shakira lançou nesta quarta-feira, 19, Monotonía, uma bachata que gravou com o porto-riquenho Ozuna e cujo vídeo foi filmado na cidade espanhola de Manresa.

“Obrigado a Ozu e a todos vocês pelo apoio e amor que me deram desde as filmagens até o lançamento desta música. Espero que gostem”, escreveu Shakira em suas redes sociais. O refrão do single diz exatamente o que a colombiana já havia publicado em suas redes sociais: “Não foi culpa sua, nem minha, foi culpa da monotonia”.

Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste. ❤️ @ozuna https://t.co/pLJTXvMo51 pic.twitter.com/9VVokpEJsh — Shakira (@shakira) October 20, 2022

A canção de desgosto é também a primeira que a artista lança depois de se separar do jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, com quem tem dois filhos e foi seu parceiro nos últimos 12 anos até anunciar a separação em junho passado.

Gerard Piqué e Shakira anunciaram a separação no dia 4 de junho, após 12 anos juntos Foto: Bryan R. Smith/AFP

Precisamente, em 21 de setembro, a colombiana disse em entrevista à Elle Spain que para ela escrever música é como ir ao psiquiatra, “só que mais barato” e que a ajuda a se curar.

Monotonia

Continua após a publicidade

A música e o vídeo foram publicados em todas as plataformas nesta quarta-feira à noite. O videoclipe foi codirigido por Shakira e Jaume de LaIguana, designer espanhol com quem trabalha há mais de 15 anos.

A gravação do vídeo foi feita no início de setembro em Manresa, cujos curiosos moradores publicaram fotos e vídeos dos artistas nas redes sociais. No clipe, a colombiana aparece chorando em uma loja e, após ser atacada com uma bazuca, pega seu coração no chão e o carrega nas mãos na rua.

Monotonía é o segundo single do próximo álbum de Shakira após o lançamento de Te Felicito, a música popular que ela fez com Rauw Alejandro que liderou, entre outras, a parada Latin Airplay da Billboard no início deste ano.