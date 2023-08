Show do DJ Alok em Copacabana será transmitido ao vivo neste sábado; saiba como assistir

O DJ Alok realizará um megashow neste sábado, 26, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Para quem não puder comparecer ao evento, o “Show do Século” também será transmitido na televisão e pela internet.

A apresentação começa às 20h, e será exibida no canal Multishow e no Globoplay. Na plataforma de streaming, o evento terá sinal aberto para não assinantes. A TV Globo vai mostrar apenas os melhores momentos do show.

O DJ, além de celebrar os 100 anos do hotel Copacabana Palace, vai comemorar o seu aniversário durante a apresentação: ele completa 32 anos no próprio dia 26 de agosto.

O DJ Alok fará megashow em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 26. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A expectativa é que o espetáculo reúna mais de um milhão de pessoas no local. O show contará com um palco em formato de pirâmide com quase 30 metros de altura que também servirá como um telão de LED.

Além disso, a apresentação terá um show de drones de oito minutos, queima de fogos no final e efeitos especiais com luzes e lasers.

O set inédito do DJ vai misturar música eletrônica com samba e terá participação de 120 ritmistas e 12 mestres-salas e porta-bandeiras das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.