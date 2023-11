Taylor Swift: fãs têm direito a reembolso de passagens e hospedagem? E de ingresso?

Taylor Swift adiou para a próxima segunda-feira, 20, o show que faria neste sábado, 18, no Rio de Janeiro. O motivo, segundo a artista, foram as “temperaturas extremas” da capital fluminense, onde a sensação térmica dos últimos dias tem chegado próxima aos 60º C. Ainda na véspera, a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Mesmo com o calor, a notícia do adiamento foi recebida com revolta por alguns fãs, muitos dos quais não poderão comparecer à nova data da apresentação.

“A nossa volta está marcada para amanhã de manhã, não tenho como ficar para o show de segunda. Ela não pensou que temos uma vida. O sol já tinha ‘baixado’, o pior nós passamos no início da tarde, dia frustrante”, disse ao Estadão a fã Luana Herene, de 18 anos.

A estudante Roberta, de 28 anos, também reclamou da decisão, anunciada apenas algumas horas antes do início do show: “Eu vim da Colômbia só pra isso. Não acredito que saí do meu país pra nada. Não tenho como esperar até segunda-feira, quem vai arcar com todos os custos que eu tive pra chegar até aqui?”.

Roberta não está sozinha. Assim como ela, muitos fãs de Taylor Swift têm relatado nas redes sociais e na imprensa que não conseguirão comparecer ao show da próxima segunda-feira, seja porque a data é dia útil em boa parte do País ou porque saíram de outras cidades e estados para assistir à apresentação no Rio de Janeiro e não conseguirão arcar com os custos de mais dois dias na capital fluminense.

Abaixo, veja o que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) diz sobre os gastos com passagens, hospedagens, ingressos e quais os direitos dos fãs.

Posso pedir reembolso pela hospedagem?

É improvável conseguir. O Código de Defesa do Consumidor não prevê ressarcimento de gastos com hospedagem por situações como essa. “Não temos uma legislação administrativa nem resolução nenhuma que indique isso”, diz a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte- IDC.

“Infelizmente, nesse caso, o consumidor vai arcar com o prejuízo. A não ser que haja uma negociação direta do Procon com a rede hoteleira. Mas, no geral, a Justiça não tem dado ganho para o consumidor, a não ser em casos muito esporádicos”, explica.

Tenho direito a reembolso de passagens aéreas ou de ônibus?

Também não. Os gastos com deslocamento também não estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda assim, a Gol Linhas Aéreas anunciou na tarde deste sábado que os fãs serão isentos da taxa de remarcação dos voos da empresa pelos próximos 12 meses e que também poderão deixar o valor da passagem como crédito na companhia, sem cobrança pelo cancelamento.

Já a Latam informou que passageiros com passagens saindo do Rio de Janeiro entre os próxios dias 19 e 20 podem o voo gratuitamente para qualquer data entre 21 a 26/11, a depender da disponibilidade de assentos.

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras adotou uma política similar, no qual também anuncia a isenção da taxa de remarcação das passagens ou a possibilidade de o cliente deixar o valor do bilhete como crédito na empresa. “Mas é preciso entender que a taxa de remarcação é a uma coisa e a variação da tarifa é outra coisa”, alerta Renata.

Tenho direito ao reembolso do ingresso?

Sim. Os fãs têm até 30 dias para solicitarem o reembolso do valor total pago pelo ingresso, incluindo as taxas de serviço, e o mesmo prazo para receberem a quantia.

“Nesses casos, elas poderão entrar em contato com a empresa organizadora do evento e solicitar o reembolso. O prazo para essa providência é de 30 dias, conforme dispõe o CDC”, explica o advogado Dinovan Dumas, sócio do escritório MFBD Advogados. “Se o pedido não for atendido, elas poderão procurar o Poder Judiciário e reclamar o ressarcimento dos valores que investiram e eventual prejuízo moral decorrente desse infortúnio todo.”

Segundo a Time For Fun (T4F), as informações sobre reembolso dos ingressos serão disponibilizadas “em breve” no site https://www.taylorswifttheerastour.com.br/

Passei mal no show. Tenho direito a indenização por danos morais?

Depende. Apesar de o primeiro show da Taylor Swift no Rio ter registrado mais de mil atendimentos médicos, Renata explica que é preciso provar uma relação de causalidade entre o mal estar do público e alguma medida tomada ou não pela produção do evento.

“Isso pode render uma indenização por danos morais desde que o consumidor consiga provar que houve essa prática do Engenhão de vedar a ventilação e que, em decorrência deste fato, a pessoa passou mal”, explica a advogada.

Segundo contou ao Estadão o especialista em gerenciamento de riscos e segurança Gerardo Portela, o palco e o telão da The Eras Tour foram montados na área de ventilação do estádio. Ou seja, a própria estrutura da apresentação ajuda a tornar a sensação térmica do local ainda maior.