Taylor Swift: fãs sofrem com arrastão na saída do Engenhão após adiamento de show

RIO - Depois de passarem o dia mais quente do ano no Rio de Janeiro na fila e no estádio esperando o show de Taylor Swift que foi adiado duas horas antes do horário marcado, alguns fãs ainda correram de arrastão na saída do Engenhão neste sábado, 18.

Correria no entorno de loja do McDonald's próxima ao estádio do Engenhão durante saída de fãs que foram ao show adiado de Taylor Swift Foto: Vitória Azevedo/Estadão

O Estadão presenciou duas cenas de tumulto e correria na região entre a rua Henrique Sheid e a avenida Hélder Câmara. Em uma delas, foram vistos policiais armados, em frente a uma lanchonete da rede Burger King. Na outra, próxima a um McDonald’s, foram vistas pessoas correndo e se escondendo dentro da loja. A reportagem também ouviu outros relatos de correria nos entornos de Fernão Cardim. O clima de tensão foi perceptível.

Nas redes sociais, é possível conferir o momento em que diversos fãs de Taylor Swift buscam refúgio dentro de uma lanchonete. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Cecília Lima Cúneo Geraldo, estudante de 18 anos, disse ao Estadão que se escondeu por quase uma hora dentro após ver uma “correria e gente desesperada porque roubaram celular”.

“A gente descobriu que o show tinha sido adiado na fila, aí fomos esperar a nossa carona num posto de gasolina do lado da lanchonete, eu e uma amiga. A gente viu uma galera correndo e virou um caos. Entramos pela porta da cozinha junto com umas 20, 30 pessoas. Os atendentes expulsaram a gente da cozinha mas ficamos por lá mesmo, nas mesas. Quando a gente conseguiu ir embora já estava policiado.”

Taylor Swift adiou o show que faria no Rio de Janeiro devido às “temperaturas extremas no Rio”. Seria o segundo show de sua turnê no Brasil. O anúncio foi feito pela cantora no Instagram às 17h30 deste sábado, cerca de duas horas antes do horário marcado para o início da apresentação. Parte do público já tinha entrado no local. O novo show será realizado na segunda-feira, 20.

Com um público de cerca de 60 mil pessoas sob calor intenso, o primeiro show da turnê “The Eras Tour” no Brasil ficou marcado por uma tragédia na sexta-feira, 17: a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

“Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show de hoje devido às extremas temperaturas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas de trabalho e equipe precisa e sempre estará em primeiro lugar”, Taylor escreveu no Instagram neste sábado.

De acordo com um comunicado divulgado pelo site oficial da turnê e pela produtora do evento, Time For Fun, todos os ingressos para o sábado permanecerão válidos para a segunda. “Mais informações sobre os ingressos e políticas de segunda-feira serão divulgados em breve no canal: TaylorSwiftTheErasTour.com.br”, diz o site neste sábado.