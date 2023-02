The Town 2023 anuncia Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Richard Bona em espaço destinado ao jazz

Em mais um anúncio, o The Town, mais novo festival que vai acontecer em setembro em São Paulo, apresenta os primeiros nomes para o São Paulo Square, um espaço inspirado na região em que a cidade de São Paulo foi fundada, em prédios históricos com arquiteturas icônicas da metrópole. Os nomes confirmados são o da contrabaixista e cantora de jazz americana Esperanza Spalding (2 e 3 de setembro); do guitarrista e pianista americano de jazz/jazz fusion Stanley Jordan (7 e 9 de setembro) e do baixista Richard Bona (10 de setembro).

A americana Esperanza Spalding durante apresentação no Rock in Rio. Foto: Evelson de Freitas/AE

“Na São Paulo Square o público terá uma nova experiência, vai se surpreender ao se deparar no The Town com tantos nomes incríveis que receberemos, que muitas vezes já fazem parte de suas escolhas musicais e eles nem tem ideia disso”, diz Zé Ricardo, vice-presidente Artístico da Rock World - empresa responsável pelos festivais The Town e Rock in Rio.

Esperanza canta em inglês, espanhol e português e se apresentou com Milton Nascimento, no Palco Sunset do Rock in Rio 2011, com repertório baseado principalmente na música popular brasileira. Além de sua carreira musical, Esperanza atualmente mantém uma parceria com a Universidade de Harvard em programas educacionais de desenvolvimento de práticas criativas.

Stanley Jordan se apresenta no Bourbon Street, São Paulo, SP, 12/12/2012. Foto: Ernesto Rodrigues/ Estadão

Já o guitarrista e pianista americano de jazz/jazz fusion Stanley Jordan é um dos maiores e mais significativos músicos de sua área e tem forte conexão com o Brasil. Seu disco Magic Touch vendeu mais de 500 mil cópias e é considerado um dos grandes clássicos do jazz contemporâneo.

O terceiro nome anunciado é Richard Bona, que subirá ao palco no último dia da primeira edição do The Town e encerrará as apresentações na São Paulo Square. Nascido na República dos Camarões, na África, Bona mergulhou na música afro cubana com o Buena Vista Social Club e é vencedor do Grammy Awards, em 2003, com o Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo Speaking Of Now.

Richard Bona vai encerrar a última noite do espaço São Paulo Square. Foto: Pablo Sanchez/Reuters

Este é o primeiro anúncio do novo espaço. Até a noite de quinta-feira, 2, o festival só tinha confirmado shows dos palcos Skyline (o principal da festa) e The One. Post Malone, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters, Bruno Mars, Iza, Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo e Jão estão entre os nomes anunciados. Um espetáculo de luz, música, fogos de artifício e transmissão ao vivo nos telões, que contará com a participação de Ney Matogrosso, também está garantido.